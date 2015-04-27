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تفاعلاً مع "سبق".. "مياه عسير" تفسّر توقف "كروت السُقيا" لأشهر بالمجاردة

تخوفات حاضرة للأهالي من استمرار المشكلة صيفاً حيث تلامس الحرارة 50

أكّدت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير، أن توقف صرف كروت السُقيا في محافظة المجاردة، بسبب عقد توزيع بطاقات سُقيا المياه على المستفيدين في محافظة المجاردة؛ حيث يجري حالياً تعميد المقاول -بعد أن تمّت ترسية العقد- وتجهيز الموقع والناقلات لخدمة المستفيدين خلال شهر رمضان المبارك، الذي يشهد طلباً متزايداً للمياه.

جاء ذلك تفاعلاً مع "سبق"، بعد شكوى المواطنين في محافظة المجاردة من توقف صرف كروت السُقيا منذ ما يزيد على 5 أشهر، لاسيما أن المستفيدين بالآلاف؛ حيث أكّد الأهالي أن دخول شهر رمضان زاد من الحاجة إلى المياه، خصوصاً مع جفاف عددٍ من الآبار في المحافظة، وهو الأمر الذي ضاعف الاحتياج إلى كروت السُقيا؛ حيث تخوّفوا من استمرار توقف الخدمة لحين دخول فصل الصيف الذي هو على الأبواب ومعه تلامس درجات الحرارة 50 درجة مئوية.

وقالت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير لـ"سبق": "مستمرون في تقديم الخدمة بالشكل الأمثل لعملائنا الكرام، ولقد شرّفنا الله بسُقيا المياه التي هي من أعظم الأعمال وأجلها، ومنذ دخول شهر الخير (رمضان) رفعنا جاهزية الكوادر البشرية والآليات وفرق الطوارئ والفرق الميدانية، إضافة إلى تمكين العملاء من رفع طلباتهم عبر المنصات والقنوات الرقمية المتمثلة في تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية، أو من خلال الفرع الإلكتروني للشركة (e.nwc.com.sa)، إضافة إلى رقم الاتصال الموحد (920001744) لخدمات المياه في مناطق المملكة كافة، وذلك على مدار الـ 24 ساعة، كما تستقبل الشركة البلاغات وتمريرها إلى فرق الصيانة التي ستعمل على مدار الساعة لضمان معالجتها في الوقت المناسب -بإذن الله-".

وأكّدت "نبيّن لكم أن عقد توزيع بطاقات سُقيا المياه على المستفيدين في محافظة المجاردة تمّت ترسيته ويجري حالياً تعميد المقاول وتجهيز الموقع والناقلات لخدمة المستفيدين خلال شهر رمضان المبارك، الذي يشهد طلباً متزايداً للمياه".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاعلاً مع "سبق".. "مياه عسير" تفسّر توقف "كروت السُقيا" لأشهر بالمجاردة
سبق

أكّدت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير، أن توقف صرف كروت السُقيا في محافظة المجاردة، بسبب عقد توزيع بطاقات سُقيا المياه على المستفيدين في محافظة المجاردة؛ حيث يجري حالياً تعميد المقاول -بعد أن تمّت ترسية العقد- وتجهيز الموقع والناقلات لخدمة المستفيدين خلال شهر رمضان المبارك، الذي يشهد طلباً متزايداً للمياه.

جاء ذلك تفاعلاً مع "سبق"، بعد شكوى المواطنين في محافظة المجاردة من توقف صرف كروت السُقيا منذ ما يزيد على 5 أشهر، لاسيما أن المستفيدين بالآلاف؛ حيث أكّد الأهالي أن دخول شهر رمضان زاد من الحاجة إلى المياه، خصوصاً مع جفاف عددٍ من الآبار في المحافظة، وهو الأمر الذي ضاعف الاحتياج إلى كروت السُقيا؛ حيث تخوّفوا من استمرار توقف الخدمة لحين دخول فصل الصيف الذي هو على الأبواب ومعه تلامس درجات الحرارة 50 درجة مئوية.

وقالت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير لـ"سبق": "مستمرون في تقديم الخدمة بالشكل الأمثل لعملائنا الكرام، ولقد شرّفنا الله بسُقيا المياه التي هي من أعظم الأعمال وأجلها، ومنذ دخول شهر الخير (رمضان) رفعنا جاهزية الكوادر البشرية والآليات وفرق الطوارئ والفرق الميدانية، إضافة إلى تمكين العملاء من رفع طلباتهم عبر المنصات والقنوات الرقمية المتمثلة في تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية، أو من خلال الفرع الإلكتروني للشركة (e.nwc.com.sa)، إضافة إلى رقم الاتصال الموحد (920001744) لخدمات المياه في مناطق المملكة كافة، وذلك على مدار الـ 24 ساعة، كما تستقبل الشركة البلاغات وتمريرها إلى فرق الصيانة التي ستعمل على مدار الساعة لضمان معالجتها في الوقت المناسب -بإذن الله-".

وأكّدت "نبيّن لكم أن عقد توزيع بطاقات سُقيا المياه على المستفيدين في محافظة المجاردة تمّت ترسيته ويجري حالياً تعميد المقاول وتجهيز الموقع والناقلات لخدمة المستفيدين خلال شهر رمضان المبارك، الذي يشهد طلباً متزايداً للمياه".

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
10:50 AM

تفاعلاً مع "سبق".. "مياه عسير" تفسّر توقف "كروت السُقيا" لأشهر بالمجاردة

تخوفات حاضرة للأهالي من استمرار المشكلة صيفاً حيث تلامس الحرارة 50

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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أكّدت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير، أن توقف صرف كروت السُقيا في محافظة المجاردة، بسبب عقد توزيع بطاقات سُقيا المياه على المستفيدين في محافظة المجاردة؛ حيث يجري حالياً تعميد المقاول -بعد أن تمّت ترسية العقد- وتجهيز الموقع والناقلات لخدمة المستفيدين خلال شهر رمضان المبارك، الذي يشهد طلباً متزايداً للمياه.

جاء ذلك تفاعلاً مع "سبق"، بعد شكوى المواطنين في محافظة المجاردة من توقف صرف كروت السُقيا منذ ما يزيد على 5 أشهر، لاسيما أن المستفيدين بالآلاف؛ حيث أكّد الأهالي أن دخول شهر رمضان زاد من الحاجة إلى المياه، خصوصاً مع جفاف عددٍ من الآبار في المحافظة، وهو الأمر الذي ضاعف الاحتياج إلى كروت السُقيا؛ حيث تخوّفوا من استمرار توقف الخدمة لحين دخول فصل الصيف الذي هو على الأبواب ومعه تلامس درجات الحرارة 50 درجة مئوية.

وقالت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير لـ"سبق": "مستمرون في تقديم الخدمة بالشكل الأمثل لعملائنا الكرام، ولقد شرّفنا الله بسُقيا المياه التي هي من أعظم الأعمال وأجلها، ومنذ دخول شهر الخير (رمضان) رفعنا جاهزية الكوادر البشرية والآليات وفرق الطوارئ والفرق الميدانية، إضافة إلى تمكين العملاء من رفع طلباتهم عبر المنصات والقنوات الرقمية المتمثلة في تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية، أو من خلال الفرع الإلكتروني للشركة (e.nwc.com.sa)، إضافة إلى رقم الاتصال الموحد (920001744) لخدمات المياه في مناطق المملكة كافة، وذلك على مدار الـ 24 ساعة، كما تستقبل الشركة البلاغات وتمريرها إلى فرق الصيانة التي ستعمل على مدار الساعة لضمان معالجتها في الوقت المناسب -بإذن الله-".

وأكّدت "نبيّن لكم أن عقد توزيع بطاقات سُقيا المياه على المستفيدين في محافظة المجاردة تمّت ترسيته ويجري حالياً تعميد المقاول وتجهيز الموقع والناقلات لخدمة المستفيدين خلال شهر رمضان المبارك، الذي يشهد طلباً متزايداً للمياه".

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