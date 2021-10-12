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محافظ الأفلاج يشدّد على رؤساء المراكز بمنع التعديات

أكّد ضرورة الالتزام بالمواظبة على أوقات الدوام

عقد محافظ الأفلاج المكلف عبد الله بن غالب المطيري، اليوم الثلاثاء، في مقر المحافظة، اجتماعًا برؤساء المراكز التابعة للمحافظة.

جرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التي تهدف إلى ضبط الأمن وإنجاز العمل والحرص على الممتلكات العامة ومنع التعديات.

وأكد "المطيري" على رؤساء المراكز ضرورة الالتزام بالمواظبة على أوقات الدوام الرسمي والتواجد في مراكزهم، لتسهيل مهمة المراجعين وتلمس احتياجات المواطن وتلبيتها، ومراقبة الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها.

وكذلك المحافظة على الأشجار وبطون الأودية ومجاري السيول والمرافق العامة ومنع التعدي عليها، كل في نطاق إشرافه الإداري والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تلاحظ.

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محافظ الأفلاج يشدّد على رؤساء المراكز بمنع التعديات
سبق

عقد محافظ الأفلاج المكلف عبد الله بن غالب المطيري، اليوم الثلاثاء، في مقر المحافظة، اجتماعًا برؤساء المراكز التابعة للمحافظة.

جرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التي تهدف إلى ضبط الأمن وإنجاز العمل والحرص على الممتلكات العامة ومنع التعديات.

وأكد "المطيري" على رؤساء المراكز ضرورة الالتزام بالمواظبة على أوقات الدوام الرسمي والتواجد في مراكزهم، لتسهيل مهمة المراجعين وتلمس احتياجات المواطن وتلبيتها، ومراقبة الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها.

وكذلك المحافظة على الأشجار وبطون الأودية ومجاري السيول والمرافق العامة ومنع التعدي عليها، كل في نطاق إشرافه الإداري والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تلاحظ.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
06:44 PM
اخر تعديل
12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
08:15 PM

محافظ الأفلاج يشدّد على رؤساء المراكز بمنع التعديات

أكّد ضرورة الالتزام بالمواظبة على أوقات الدوام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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عقد محافظ الأفلاج المكلف عبد الله بن غالب المطيري، اليوم الثلاثاء، في مقر المحافظة، اجتماعًا برؤساء المراكز التابعة للمحافظة.

جرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التي تهدف إلى ضبط الأمن وإنجاز العمل والحرص على الممتلكات العامة ومنع التعديات.

وأكد "المطيري" على رؤساء المراكز ضرورة الالتزام بالمواظبة على أوقات الدوام الرسمي والتواجد في مراكزهم، لتسهيل مهمة المراجعين وتلمس احتياجات المواطن وتلبيتها، ومراقبة الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها.

وكذلك المحافظة على الأشجار وبطون الأودية ومجاري السيول والمرافق العامة ومنع التعدي عليها، كل في نطاق إشرافه الإداري والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تلاحظ.

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