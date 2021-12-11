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الجهات الأمنية تضبط "10" مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كميات من الحطب

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق القصيم والحدود الشمالية والجوف وحائل (10) مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (10) مركبات، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وسلَّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية، ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجهات الأمنية تضبط "10" مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كميات من الحطب
سبق

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق القصيم والحدود الشمالية والجوف وحائل (10) مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (10) مركبات، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وسلَّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية، ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
10:30 PM

الجهات الأمنية تضبط "10" مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كميات من الحطب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق القصيم والحدود الشمالية والجوف وحائل (10) مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (10) مركبات، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وسلَّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية، ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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