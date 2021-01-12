"الصحة": تسجيل 147 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 151 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021، تسجيل 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364096 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 151 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 355857 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6300 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1939 والحالات الحرجة 310 حالة.
"الصحة": تسجيل 147 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 151 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-01-12
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021، تسجيل 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364096 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 151 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 355857 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6300 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1939 والحالات الحرجة 310 حالة.
12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
03:35 PM
"الصحة": تسجيل 147 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 151 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021، تسجيل 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364096 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 151 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 355857 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6300 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1939 والحالات الحرجة 310 حالة.