الإطاحة بـ 18 مخالفًا وضبط مركبات بدون لوحات بمحاني الطائف

خلال حملات أمنية مكثفة .. بينهم مخالفون للذوق العام ومجهولو هوية

نفذت شعبة الدوريات الأمنية بشرطة المحاني شمالي الطائف حملات أمنية مكثفة، وبعض نقاط التفتيش بالطرق الرئيسة شملت المركز والضواحي والقُرى التابعة له، نتج عنها ضبط مجهولي هوية، ومخالفين للذوق العام، وبعض المركبات بدون لوحات، وبلغ عدد من تم ضبطهم من المخالفين 18 مخالفًا .

وجاء تنفيذ تلك الحملات الأمنية التي لا زالت تتواصل، بناءً على توجيهات من مدير شرطة محافظة الطائف، ومتابعة من مدير شعبة الدوريات الأمنية بالشرطة ومساعده وبقيادة رئيس دوريات المحاني .