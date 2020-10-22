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الجزائر تسجّل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة

ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 55357 والوفيات 1888 شخصًا

سجّلت الجزائر 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً ..أشارت لجنة تحري فيروس كورونا في البلاد اليوم إلى أنه بهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 55357 إصابةً.

فيما سُجل ثماني وفيات جديدة ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الجائحة فيها 1888 وفاة، بينما تماثل 136 مريضًا للشفاء ليبلغ العدد الإجمالي لحالات التشافي من الفيروس 38.618 حالةً.

فيروس كورونا الجديد الجزائر

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الجزائر تسجّل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة
سبق

سجّلت الجزائر 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً ..أشارت لجنة تحري فيروس كورونا في البلاد اليوم إلى أنه بهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 55357 إصابةً.

فيما سُجل ثماني وفيات جديدة ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الجائحة فيها 1888 وفاة، بينما تماثل 136 مريضًا للشفاء ليبلغ العدد الإجمالي لحالات التشافي من الفيروس 38.618 حالةً.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
10:09 PM

الجزائر تسجّل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة

ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 55357 والوفيات 1888 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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سجّلت الجزائر 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً ..أشارت لجنة تحري فيروس كورونا في البلاد اليوم إلى أنه بهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 55357 إصابةً.

فيما سُجل ثماني وفيات جديدة ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الجائحة فيها 1888 وفاة، بينما تماثل 136 مريضًا للشفاء ليبلغ العدد الإجمالي لحالات التشافي من الفيروس 38.618 حالةً.

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