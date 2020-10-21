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النصر: غياب "مارتينيز " لمدة 3 أسابيع.. بداعي الإصابة

أعلن نادي النصر عن غياب لاعب الفريق الكروي الأول الأرجنتيني بيتي مارتينيز عن الملاعب لمدة أسبوعين - 3 أسابيع، بسبب تعرض اللاعب للإصابة في مباراة الفريق أمام الفتح ( الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ).


وفي الجانب الميداني كثف مدرب الفريق البرتغالي فيتوريا، الجمل التكتيكية في التدريبات وذلك استعداداً لمواجهة نظيره التعاون، الخميس المقبل، ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في بريدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر: غياب "مارتينيز " لمدة 3 أسابيع.. بداعي الإصابة
سبق

أعلن نادي النصر عن غياب لاعب الفريق الكروي الأول الأرجنتيني بيتي مارتينيز عن الملاعب لمدة أسبوعين - 3 أسابيع، بسبب تعرض اللاعب للإصابة في مباراة الفريق أمام الفتح ( الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ).


وفي الجانب الميداني كثف مدرب الفريق البرتغالي فيتوريا، الجمل التكتيكية في التدريبات وذلك استعداداً لمواجهة نظيره التعاون، الخميس المقبل، ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في بريدة.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
12:11 AM

النصر: غياب "مارتينيز " لمدة 3 أسابيع.. بداعي الإصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي النصر عن غياب لاعب الفريق الكروي الأول الأرجنتيني بيتي مارتينيز عن الملاعب لمدة أسبوعين - 3 أسابيع، بسبب تعرض اللاعب للإصابة في مباراة الفريق أمام الفتح ( الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ).


وفي الجانب الميداني كثف مدرب الفريق البرتغالي فيتوريا، الجمل التكتيكية في التدريبات وذلك استعداداً لمواجهة نظيره التعاون، الخميس المقبل، ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في بريدة.

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