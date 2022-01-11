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موانئ السعودية: ارتفاع حاويات المسافنة بـ11.85% في ديسمبر

سجلت زيادة في أعداد المواشي بنسبة وصلت إلى 101.57%

حققت موانئ السعودية، ارتفاعًا مُلفتًا في أعداد حاويات المسافنة بنسبة (11.85%)، وإجمالي وصل لنحو 442.800 حاوية قياسية؛ فضلًا عن تسجيل ارتفاع في أعداد الحاويات المناولة الصادرة والواردة خلال شهر ديسمبر لعام 2021م؛ وذلك بنسبة (3.28%)، وإجمالي بلغ أكثر من 841 ألف حاوية قياسية، مقارنة بالمدة ذاتها من العام 2020م.

كما سجلت موانئ السعودية ارتفاعًا في أعداد المواشي بنسبة (101.57%) وبإجمالي وصل لنحو 350 ألف رأس من الماشية المستوردة، وارتفاعًا في إجمالي المواد الغذائية بنسبة (3.76%) بواقع بلغ أكثر من 1.8 مليون طن.

وبحسب الأرقام الإحصائية الصادرة عن "موانئ"؛ فقد سجلت موانئ السعودية أيضًا خلال شهر ديسمبر الماضي، ارتفاع عدد من المؤشرات التشغيلية الأخرى، من أبرزها ارتفاع أعداد السفن بنسبة (6.21%)، وبواقع وصل إلى 1.163 سفينة، وارتفاع أعداد الركاب بنسبة (58%) بواقع 76 ألف راكب.

في المقابل، سجلت موانئ السعودية انخفاضًا في حجم أطنان البضائع العامة بنسبة (3.54%) وإجمالي بلغ نحو 25.4 مليون طن، وكذلك انخفاضًا في أعداد السيارات بنسبة (15.62%)، وإجمالي وصل إلى 75 ألف سيارة.

يشار إلى أن الهيئة العامة للموانئ "موانئ" تسعى وفق استراتيجيتها التطويرية الجديدة التي أطلقتها مؤخرًا، إلى تحقيق نقلة نوعية في مسيرة النقل البحري والخدمات اللوجستية بالمملكة، تعزز من خلالها نهجها في تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ويمكنها من تحقيق طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تفعيل مستهدفات قطاع النقل البحري ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويدعم برامج رؤية المملكة 2030.

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موانئ السعودية: ارتفاع حاويات المسافنة بـ11.85% في ديسمبر
سبق

حققت موانئ السعودية، ارتفاعًا مُلفتًا في أعداد حاويات المسافنة بنسبة (11.85%)، وإجمالي وصل لنحو 442.800 حاوية قياسية؛ فضلًا عن تسجيل ارتفاع في أعداد الحاويات المناولة الصادرة والواردة خلال شهر ديسمبر لعام 2021م؛ وذلك بنسبة (3.28%)، وإجمالي بلغ أكثر من 841 ألف حاوية قياسية، مقارنة بالمدة ذاتها من العام 2020م.

كما سجلت موانئ السعودية ارتفاعًا في أعداد المواشي بنسبة (101.57%) وبإجمالي وصل لنحو 350 ألف رأس من الماشية المستوردة، وارتفاعًا في إجمالي المواد الغذائية بنسبة (3.76%) بواقع بلغ أكثر من 1.8 مليون طن.

وبحسب الأرقام الإحصائية الصادرة عن "موانئ"؛ فقد سجلت موانئ السعودية أيضًا خلال شهر ديسمبر الماضي، ارتفاع عدد من المؤشرات التشغيلية الأخرى، من أبرزها ارتفاع أعداد السفن بنسبة (6.21%)، وبواقع وصل إلى 1.163 سفينة، وارتفاع أعداد الركاب بنسبة (58%) بواقع 76 ألف راكب.

في المقابل، سجلت موانئ السعودية انخفاضًا في حجم أطنان البضائع العامة بنسبة (3.54%) وإجمالي بلغ نحو 25.4 مليون طن، وكذلك انخفاضًا في أعداد السيارات بنسبة (15.62%)، وإجمالي وصل إلى 75 ألف سيارة.

يشار إلى أن الهيئة العامة للموانئ "موانئ" تسعى وفق استراتيجيتها التطويرية الجديدة التي أطلقتها مؤخرًا، إلى تحقيق نقلة نوعية في مسيرة النقل البحري والخدمات اللوجستية بالمملكة، تعزز من خلالها نهجها في تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ويمكنها من تحقيق طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تفعيل مستهدفات قطاع النقل البحري ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويدعم برامج رؤية المملكة 2030.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
02:03 PM

موانئ السعودية: ارتفاع حاويات المسافنة بـ11.85% في ديسمبر

سجلت زيادة في أعداد المواشي بنسبة وصلت إلى 101.57%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حققت موانئ السعودية، ارتفاعًا مُلفتًا في أعداد حاويات المسافنة بنسبة (11.85%)، وإجمالي وصل لنحو 442.800 حاوية قياسية؛ فضلًا عن تسجيل ارتفاع في أعداد الحاويات المناولة الصادرة والواردة خلال شهر ديسمبر لعام 2021م؛ وذلك بنسبة (3.28%)، وإجمالي بلغ أكثر من 841 ألف حاوية قياسية، مقارنة بالمدة ذاتها من العام 2020م.

كما سجلت موانئ السعودية ارتفاعًا في أعداد المواشي بنسبة (101.57%) وبإجمالي وصل لنحو 350 ألف رأس من الماشية المستوردة، وارتفاعًا في إجمالي المواد الغذائية بنسبة (3.76%) بواقع بلغ أكثر من 1.8 مليون طن.

وبحسب الأرقام الإحصائية الصادرة عن "موانئ"؛ فقد سجلت موانئ السعودية أيضًا خلال شهر ديسمبر الماضي، ارتفاع عدد من المؤشرات التشغيلية الأخرى، من أبرزها ارتفاع أعداد السفن بنسبة (6.21%)، وبواقع وصل إلى 1.163 سفينة، وارتفاع أعداد الركاب بنسبة (58%) بواقع 76 ألف راكب.

في المقابل، سجلت موانئ السعودية انخفاضًا في حجم أطنان البضائع العامة بنسبة (3.54%) وإجمالي بلغ نحو 25.4 مليون طن، وكذلك انخفاضًا في أعداد السيارات بنسبة (15.62%)، وإجمالي وصل إلى 75 ألف سيارة.

يشار إلى أن الهيئة العامة للموانئ "موانئ" تسعى وفق استراتيجيتها التطويرية الجديدة التي أطلقتها مؤخرًا، إلى تحقيق نقلة نوعية في مسيرة النقل البحري والخدمات اللوجستية بالمملكة، تعزز من خلالها نهجها في تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ويمكنها من تحقيق طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تفعيل مستهدفات قطاع النقل البحري ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويدعم برامج رؤية المملكة 2030.

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