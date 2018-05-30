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أمانة جدة تعتمد الأحياء العشوائية بحي الحرازات مخططاً سكنياً

بعد اعتماد مخطط التصور.. وأصدرت تعميماً للمكاتب والشركات الهندسية

علمت "سبق" أن أمانة محافظة جدة أصدرت تعميماً للمكاتب والشركات الهندسية والاستشارية لاعتماد الحرازات العشوائية بحي الحرازات جنوب شرق المحافظة كمخطط سكني بالرقم 1/4/س.

وجاء ذلك استناداً لخطاب وكيل الأمين للتعمير المؤرخ في 1442/10/7هـ بشأن اعتماد مخطط التصور الإرشادي لمنطقة الحرازات العشوائية بحي الحرازات والكائن ضمن نطاق بلدية أم السلم كمخطط سكني.

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أمانة جدة تعتمد الأحياء العشوائية بحي الحرازات مخططاً سكنياً
سبق

علمت "سبق" أن أمانة محافظة جدة أصدرت تعميماً للمكاتب والشركات الهندسية والاستشارية لاعتماد الحرازات العشوائية بحي الحرازات جنوب شرق المحافظة كمخطط سكني بالرقم 1/4/س.

وجاء ذلك استناداً لخطاب وكيل الأمين للتعمير المؤرخ في 1442/10/7هـ بشأن اعتماد مخطط التصور الإرشادي لمنطقة الحرازات العشوائية بحي الحرازات والكائن ضمن نطاق بلدية أم السلم كمخطط سكني.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
10:18 PM

أمانة جدة تعتمد الأحياء العشوائية بحي الحرازات مخططاً سكنياً

بعد اعتماد مخطط التصور.. وأصدرت تعميماً للمكاتب والشركات الهندسية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
2,583

علمت "سبق" أن أمانة محافظة جدة أصدرت تعميماً للمكاتب والشركات الهندسية والاستشارية لاعتماد الحرازات العشوائية بحي الحرازات جنوب شرق المحافظة كمخطط سكني بالرقم 1/4/س.

وجاء ذلك استناداً لخطاب وكيل الأمين للتعمير المؤرخ في 1442/10/7هـ بشأن اعتماد مخطط التصور الإرشادي لمنطقة الحرازات العشوائية بحي الحرازات والكائن ضمن نطاق بلدية أم السلم كمخطط سكني.

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