النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

8.88 مليار جرعة لقاح من كورونا حول العالم.. وهذا عدد الإصابات

الولايات المتحدة الأكثر تضرراً بـ 51 مليوناً و962786 إصابة بالفيروس

تجاوزت إصابات فيروس كورونا في العالم 278.8 مليون إصابة، بينما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى أكثر من 5.39 مليون حالة وفاة، وفقما كشفت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، صباح اليوم السبت، لافتة إلى أنه تم إعطاء 8.88 مليار جرعة لقاح مضاد للفيروس.

ووفقاً لمركز علوم وهندسة النظم بالجامعة، فإن الولايات المتحدة لا تزال الدولة الأكثر تضرراً من الفيروس في العالم.

وبحسب "الألمانية"، سجّلت أعلى حصيلة إصابات، وهي 51 مليوناً و962786 إصابة، كما سجّلت أعلى حصيلة وفيات، وهي 816 ألفاً و362 حالة وفاة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
8.88 مليار جرعة لقاح من كورونا حول العالم.. وهذا عدد الإصابات
سبق

تجاوزت إصابات فيروس كورونا في العالم 278.8 مليون إصابة، بينما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى أكثر من 5.39 مليون حالة وفاة، وفقما كشفت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، صباح اليوم السبت، لافتة إلى أنه تم إعطاء 8.88 مليار جرعة لقاح مضاد للفيروس.

ووفقاً لمركز علوم وهندسة النظم بالجامعة، فإن الولايات المتحدة لا تزال الدولة الأكثر تضرراً من الفيروس في العالم.

وبحسب "الألمانية"، سجّلت أعلى حصيلة إصابات، وهي 51 مليوناً و962786 إصابة، كما سجّلت أعلى حصيلة وفيات، وهي 816 ألفاً و362 حالة وفاة.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
10:32 AM

8.88 مليار جرعة لقاح من كورونا حول العالم.. وهذا عدد الإصابات

الولايات المتحدة الأكثر تضرراً بـ 51 مليوناً و962786 إصابة بالفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
523

تجاوزت إصابات فيروس كورونا في العالم 278.8 مليون إصابة، بينما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى أكثر من 5.39 مليون حالة وفاة، وفقما كشفت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، صباح اليوم السبت، لافتة إلى أنه تم إعطاء 8.88 مليار جرعة لقاح مضاد للفيروس.

ووفقاً لمركز علوم وهندسة النظم بالجامعة، فإن الولايات المتحدة لا تزال الدولة الأكثر تضرراً من الفيروس في العالم.

وبحسب "الألمانية"، سجّلت أعلى حصيلة إصابات، وهي 51 مليوناً و962786 إصابة، كما سجّلت أعلى حصيلة وفيات، وهي 816 ألفاً و362 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,888
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,974
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,580
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,503

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة