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ليبيا تسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وصل إجمالي المصابين إلى 256.. والوفيات 5

سجّلت ليبيا، اليوم، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل إجمالي المصابين إلى 256.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أن 182 إصابة نشطة من إجمالي الإصابات، في حين بلغ عدد الوفيات خمس وفيات، مشيراً إلى تعافي 52 شخصاً من الفيروس.

فيروس كورونا الجديد

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ليبيا تسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت ليبيا، اليوم، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل إجمالي المصابين إلى 256.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أن 182 إصابة نشطة من إجمالي الإصابات، في حين بلغ عدد الوفيات خمس وفيات، مشيراً إلى تعافي 52 شخصاً من الفيروس.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
09:36 AM

ليبيا تسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وصل إجمالي المصابين إلى 256.. والوفيات 5

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت ليبيا، اليوم، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل إجمالي المصابين إلى 256.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أن 182 إصابة نشطة من إجمالي الإصابات، في حين بلغ عدد الوفيات خمس وفيات، مشيراً إلى تعافي 52 شخصاً من الفيروس.

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