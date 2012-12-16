في "ديربي" العصر.. الهلال يتذوق أول خسارة من النصر

عاد الأصفر للواجهة من خلال الباب الكبير

أذاق النصر غريمه التقليدي الهلال أول خسارة في الدوري هذا الموسم بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الخميس (مؤجلة من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم)، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض .

الشوط الأول بدأ النصر مهاجماً، وكانت تسديدة سلطان الغنام أن تخادع حارس الهلال عبدالله المعيوف (د15) .

ولم تكن تسديدة االفرنسي "قوميز" أو قائد الهلال سلمان الفرج كافية لإحراز هدف السبق، بعد أن ضلت طريق مرمى حارس النصر وليد عبدالله، عند الدقيقتين (27، 32) .

ظهر النصر عند الدقيقة 39 بهدف رائع من كرة ساقطة ولا أجمل من قدم الكاميروني أبو بكر، اكتفى المعيوف بمشاهدتها وهي تسكن الشباك .

وفي الشوط الثاني، دفع مدرب النصر "روسو" باللاعبين "بيتي" و"إنسيلمو" ، فيما دفع مدرب الهلال باللاعبين حمد اليامي وفييتو وكاريلو عند االدقيقة 73.

وفي الدقيقة 90 قضى النصر على باقي آمال الهلال في العودة للمباراة بهدف ثانٍ من قدم البرازيلي "تاليسكا" .

بتلك النتيجة قفز النصر للمركز الخامس برصيد 20 نقطة وبقي الهلال في المركز الرابع بـ 21 نقطة .