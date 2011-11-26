النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا في الأردن.. 5000 إصابة جديدة و67 وفاة وحالة شفاء

إجمالي الإصابات 203021 والشفاء 135650 والوفيات 4469

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 203021 إصابة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 135650 بعد تسجيل 4469 حالة إضافية، كما سُجلت 67 وفاة لترتفع الوَفَيَات إلى 2509 وفيات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في الأردن.. 5000 إصابة جديدة و67 وفاة وحالة شفاء
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 203021 إصابة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 135650 بعد تسجيل 4469 حالة إضافية، كما سُجلت 67 وفاة لترتفع الوَفَيَات إلى 2509 وفيات.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
06:49 PM

كورونا في الأردن.. 5000 إصابة جديدة و67 وفاة وحالة شفاء

إجمالي الإصابات 203021 والشفاء 135650 والوفيات 4469

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
29

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 203021 إصابة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 135650 بعد تسجيل 4469 حالة إضافية، كما سُجلت 67 وفاة لترتفع الوَفَيَات إلى 2509 وفيات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,135
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,248
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,831
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,578

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة