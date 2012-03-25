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"جود" حائل تنظم ورشة "التطوع الوطني وصناعة المبادرات"

عبر برنامج "زووم" مساء اليوم

تنظم جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع "جود" بحائل، السابعة مساء اليوم، ورشة عمل عن بُعد، عبر برنامج "زووم" بعنوان "التطوع الوطني وصناعة المبادرات".

يأتي ذلك ضمن حملة "بيئتنا مستقبلنا"، ويلقيها عضو جمعية جود الناشط الاجتماعي والتطوعي عدي بن سعيد الهمزاني.

من جهته ذكر عضو مجلس إدارة "جود" رئيس اللجنة العلمية بالجمعية، الأدهم خليفة اللويش؛ أنه استكمالًا للجهود المبذولة لتوعية المجتمع بالحد من الانتهاكات البيئية وما تتعرض له البيئة، ولزرع ثقافة النظافة والمحافظة على البيئة من أجل الأجيال القادمة لتكون لديها ثقافة واعية للحفاظ على البيئة.

وقال: إن اللجنة في الجمعية جدولت خلال فترة الحملة التي تمتد ثلاثة أسابيع، دورات ومحاضرات تثقيفية مختلفة تتعلق بالعمل التطوعي، يلقيها وينفذها نخبة متميزة من أصحاب الخبرة في التطوع من داخل وخارج حائل.

وأضاف: ستدرب اللجنة العلمية المتطوعين في جميع الفرق المشاركة وفق خطة وعمل مدروسين علميًّا لتحقيق أقصى الاستفادة من العمل التطوعي الصحيح.

وتابع: من يتلقّى التدريب في ورش العمل سيحصل على شهادة معتمدة من الجمعية.

ويستهدف البرنامج التدريبي خلال الحملة تدريب ألف متطوع.

ويمكن للراغبين في الدخول على ورشة العمل اليوم، الدخول عبر الرابط:

https://t.co/i87tCYOFbB?amp=1

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"جود" حائل تنظم ورشة "التطوع الوطني وصناعة المبادرات"
سبق

تنظم جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع "جود" بحائل، السابعة مساء اليوم، ورشة عمل عن بُعد، عبر برنامج "زووم" بعنوان "التطوع الوطني وصناعة المبادرات".

يأتي ذلك ضمن حملة "بيئتنا مستقبلنا"، ويلقيها عضو جمعية جود الناشط الاجتماعي والتطوعي عدي بن سعيد الهمزاني.

من جهته ذكر عضو مجلس إدارة "جود" رئيس اللجنة العلمية بالجمعية، الأدهم خليفة اللويش؛ أنه استكمالًا للجهود المبذولة لتوعية المجتمع بالحد من الانتهاكات البيئية وما تتعرض له البيئة، ولزرع ثقافة النظافة والمحافظة على البيئة من أجل الأجيال القادمة لتكون لديها ثقافة واعية للحفاظ على البيئة.

وقال: إن اللجنة في الجمعية جدولت خلال فترة الحملة التي تمتد ثلاثة أسابيع، دورات ومحاضرات تثقيفية مختلفة تتعلق بالعمل التطوعي، يلقيها وينفذها نخبة متميزة من أصحاب الخبرة في التطوع من داخل وخارج حائل.

وأضاف: ستدرب اللجنة العلمية المتطوعين في جميع الفرق المشاركة وفق خطة وعمل مدروسين علميًّا لتحقيق أقصى الاستفادة من العمل التطوعي الصحيح.

وتابع: من يتلقّى التدريب في ورش العمل سيحصل على شهادة معتمدة من الجمعية.

ويستهدف البرنامج التدريبي خلال الحملة تدريب ألف متطوع.

ويمكن للراغبين في الدخول على ورشة العمل اليوم، الدخول عبر الرابط:

https://t.co/i87tCYOFbB?amp=1

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
05:58 PM

"جود" حائل تنظم ورشة "التطوع الوطني وصناعة المبادرات"

عبر برنامج "زووم" مساء اليوم

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خالد السليمي - حائل
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تنظم جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع "جود" بحائل، السابعة مساء اليوم، ورشة عمل عن بُعد، عبر برنامج "زووم" بعنوان "التطوع الوطني وصناعة المبادرات".

يأتي ذلك ضمن حملة "بيئتنا مستقبلنا"، ويلقيها عضو جمعية جود الناشط الاجتماعي والتطوعي عدي بن سعيد الهمزاني.

من جهته ذكر عضو مجلس إدارة "جود" رئيس اللجنة العلمية بالجمعية، الأدهم خليفة اللويش؛ أنه استكمالًا للجهود المبذولة لتوعية المجتمع بالحد من الانتهاكات البيئية وما تتعرض له البيئة، ولزرع ثقافة النظافة والمحافظة على البيئة من أجل الأجيال القادمة لتكون لديها ثقافة واعية للحفاظ على البيئة.

وقال: إن اللجنة في الجمعية جدولت خلال فترة الحملة التي تمتد ثلاثة أسابيع، دورات ومحاضرات تثقيفية مختلفة تتعلق بالعمل التطوعي، يلقيها وينفذها نخبة متميزة من أصحاب الخبرة في التطوع من داخل وخارج حائل.

وأضاف: ستدرب اللجنة العلمية المتطوعين في جميع الفرق المشاركة وفق خطة وعمل مدروسين علميًّا لتحقيق أقصى الاستفادة من العمل التطوعي الصحيح.

وتابع: من يتلقّى التدريب في ورش العمل سيحصل على شهادة معتمدة من الجمعية.

ويستهدف البرنامج التدريبي خلال الحملة تدريب ألف متطوع.

ويمكن للراغبين في الدخول على ورشة العمل اليوم، الدخول عبر الرابط:

https://t.co/i87tCYOFbB?amp=1

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