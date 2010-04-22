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أمانة العاصمة المقدسة ودارة الملك عبد العزيز توقعان اتفاقية تعاون

لتطوير علاقات الشراكة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للطرفين

وقَّع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص, والأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري اليوم, مذكرة تعاون مشتركة بين أمانة العاصمة المقدسة ودارة الملك عبدالعزيز، لتطوير علاقات التعاون والشراكة الثنائية وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للطرفين، وذلك بمقر الأمانة.

وتتضمن مجالات التعاون، خدمة البرامج العلمية المشتركة عن تاريخ مكة المكرمة بصفة خاصة والمملكة بصفة عامة في المحتوى المعرفي والتاريخي والاجتماعي والاقتصادي والحضاري، وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية وإتاحة الفرصة للباحثين لتزويدهم بالمعلومات التاريخية والجغرافية والجيو مكانية والاجتماعية وتصوير المواد العلمية والتاريخية.

وتضمنت مذكرة التعاون إقامة ندوات ومعارض وورش متخصصة مشتركة، وتبادل النشرات العلمية والزيارات بين المتخصصين والفنيين في الجهازين، إضافةً إلى إنتاج الأفلام المرئية التوثيقية والتعريفية ذات العلاقة حسب الأنظمة والتعليمات.

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أمانة العاصمة المقدسة ودارة الملك عبد العزيز توقعان اتفاقية تعاون
سبق

وقَّع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص, والأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري اليوم, مذكرة تعاون مشتركة بين أمانة العاصمة المقدسة ودارة الملك عبدالعزيز، لتطوير علاقات التعاون والشراكة الثنائية وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للطرفين، وذلك بمقر الأمانة.

وتتضمن مجالات التعاون، خدمة البرامج العلمية المشتركة عن تاريخ مكة المكرمة بصفة خاصة والمملكة بصفة عامة في المحتوى المعرفي والتاريخي والاجتماعي والاقتصادي والحضاري، وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية وإتاحة الفرصة للباحثين لتزويدهم بالمعلومات التاريخية والجغرافية والجيو مكانية والاجتماعية وتصوير المواد العلمية والتاريخية.

وتضمنت مذكرة التعاون إقامة ندوات ومعارض وورش متخصصة مشتركة، وتبادل النشرات العلمية والزيارات بين المتخصصين والفنيين في الجهازين، إضافةً إلى إنتاج الأفلام المرئية التوثيقية والتعريفية ذات العلاقة حسب الأنظمة والتعليمات.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
10:51 PM

أمانة العاصمة المقدسة ودارة الملك عبد العزيز توقعان اتفاقية تعاون

لتطوير علاقات الشراكة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للطرفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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وقَّع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص, والأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري اليوم, مذكرة تعاون مشتركة بين أمانة العاصمة المقدسة ودارة الملك عبدالعزيز، لتطوير علاقات التعاون والشراكة الثنائية وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للطرفين، وذلك بمقر الأمانة.

وتتضمن مجالات التعاون، خدمة البرامج العلمية المشتركة عن تاريخ مكة المكرمة بصفة خاصة والمملكة بصفة عامة في المحتوى المعرفي والتاريخي والاجتماعي والاقتصادي والحضاري، وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية وإتاحة الفرصة للباحثين لتزويدهم بالمعلومات التاريخية والجغرافية والجيو مكانية والاجتماعية وتصوير المواد العلمية والتاريخية.

وتضمنت مذكرة التعاون إقامة ندوات ومعارض وورش متخصصة مشتركة، وتبادل النشرات العلمية والزيارات بين المتخصصين والفنيين في الجهازين، إضافةً إلى إنتاج الأفلام المرئية التوثيقية والتعريفية ذات العلاقة حسب الأنظمة والتعليمات.

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