"الحصيني" يوضّح خريطة هطولات الأمطار.. اليوم

أجواء باردة على معظم مناطق المملكة

تَوقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، اليوم الثلاثاء، سماءً صحوة عدا جنوب المملكة، وأجواء باردة على معظم المناطق، عدا مكة المكرمة تميل للبرودة، وجازان معتدلة.

أما الأمطار المتوقعة اليوم، فيقول "الحصيني" إنها ستكون على أقصى جنوب الرياض والشرقية وأجزاء من الإمارات وعمان من خفيفة لغزيرة، وأجزاء محدودة من مناطق نجران وجازان وعسير.