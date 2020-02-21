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منخفض ثلجي الاثنين.. وهذه المناطق بالمملكة مشمولة بالثلوج والأمطار

الأكثر على منطقة تبوك وجبال اللوز والحرة

كشف محلل الطقس عبدالله الحربي، عن تعرّض مناطق شمال المملكة بمنخفض قطبي ثلجي، يبدأ يوم الاثنين القادم، إضافة إلى هطول أمطار على بعض مناطق المملكة.

وقال "الحربي": هناك منخفض قطبي ثلجي ممطر من الاثنين على مناطق: (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وأجزاء من وسط الغربية)، وأمطار خفيفة متفرقة على نطاق واسع من: (حائل، والقصيم، والكويت، وأجزاء من الوسطى، والشرقية).

وأضاف: سنتابع تحديثاتها يوميًّا، والتوقعات حتى الآن تشمل "تبوك والجوف"، وأراها الأفضل، والثلوج مرجحة هناك.

وأردف: يأتي منخفض الاثنين بقِيَم متدنية، وينزلق أكثر على منطقة تبوك وجبال اللوز، والحرة جنوب غرب تبوك، تتغطى بالثلج خاصة يوم الثلاثاء.

حالة الطقس الأرصاد منخفض قطبي ثلجي أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منخفض ثلجي الاثنين.. وهذه المناطق بالمملكة مشمولة بالثلوج والأمطار
سبق

كشف محلل الطقس عبدالله الحربي، عن تعرّض مناطق شمال المملكة بمنخفض قطبي ثلجي، يبدأ يوم الاثنين القادم، إضافة إلى هطول أمطار على بعض مناطق المملكة.

وقال "الحربي": هناك منخفض قطبي ثلجي ممطر من الاثنين على مناطق: (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وأجزاء من وسط الغربية)، وأمطار خفيفة متفرقة على نطاق واسع من: (حائل، والقصيم، والكويت، وأجزاء من الوسطى، والشرقية).

وأضاف: سنتابع تحديثاتها يوميًّا، والتوقعات حتى الآن تشمل "تبوك والجوف"، وأراها الأفضل، والثلوج مرجحة هناك.

وأردف: يأتي منخفض الاثنين بقِيَم متدنية، وينزلق أكثر على منطقة تبوك وجبال اللوز، والحرة جنوب غرب تبوك، تتغطى بالثلج خاصة يوم الثلاثاء.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
02:32 PM

منخفض ثلجي الاثنين.. وهذه المناطق بالمملكة مشمولة بالثلوج والأمطار

الأكثر على منطقة تبوك وجبال اللوز والحرة

A A A
مهنا التميمي - جدة
0
1,423

كشف محلل الطقس عبدالله الحربي، عن تعرّض مناطق شمال المملكة بمنخفض قطبي ثلجي، يبدأ يوم الاثنين القادم، إضافة إلى هطول أمطار على بعض مناطق المملكة.

وقال "الحربي": هناك منخفض قطبي ثلجي ممطر من الاثنين على مناطق: (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وأجزاء من وسط الغربية)، وأمطار خفيفة متفرقة على نطاق واسع من: (حائل، والقصيم، والكويت، وأجزاء من الوسطى، والشرقية).

وأضاف: سنتابع تحديثاتها يوميًّا، والتوقعات حتى الآن تشمل "تبوك والجوف"، وأراها الأفضل، والثلوج مرجحة هناك.

وأردف: يأتي منخفض الاثنين بقِيَم متدنية، وينزلق أكثر على منطقة تبوك وجبال اللوز، والحرة جنوب غرب تبوك، تتغطى بالثلج خاصة يوم الثلاثاء.

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