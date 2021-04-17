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"رتال" أفضل مطور عقاري بالمملكة للسنة الثانية على التوالي

كرمها وزير الشؤون البلدية ضمن فعاليات ملتقى سكني 2021

كرم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ شركة رتال للتطوير العمراني بجائزة أفضل مطور عقاري في المملكة لسنة 2020، وذلك للسنة الثانية على التوالي.

جاء هذا التكريم ضمن فعاليات ملتقى سكني 2021 المنعقد مساء أمس في الرياض، وتقديرًا للإنجازات التي قدمتها رتال للتطوير العمراني، والنجاحات المتتالية في تطوير الوحدات السكنية ضمن سلسلة مشاريع نساج تاون التي تأتي بالشراكة مع الوزارة.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة رتال المهندس عبدالله البريكان استمرار الشركة بكل طاقاتها وخبراتها لضخ المزيد من الوحدات السكنية المناسبة للعملاء، والمساهمة الفاعلة في دعم القطاع الحكومي لتحقيق أهداف رؤية القيادة الرشيدة 2030 فيما يتعلق برفع نسبة التملك للمواطنين إلى 70٪ والارتقاء بجودة الحياة.

وكانت شركة رتال قد حصلت على جائزة أفضل مطور عقاري في المملكة لسنة 2019 لتميزها في تطوير مشاريع سكنية متكاملة ضمن برنامج سكني.

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"رتال" أفضل مطور عقاري بالمملكة للسنة الثانية على التوالي
سبق

كرم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ شركة رتال للتطوير العمراني بجائزة أفضل مطور عقاري في المملكة لسنة 2020، وذلك للسنة الثانية على التوالي.

جاء هذا التكريم ضمن فعاليات ملتقى سكني 2021 المنعقد مساء أمس في الرياض، وتقديرًا للإنجازات التي قدمتها رتال للتطوير العمراني، والنجاحات المتتالية في تطوير الوحدات السكنية ضمن سلسلة مشاريع نساج تاون التي تأتي بالشراكة مع الوزارة.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة رتال المهندس عبدالله البريكان استمرار الشركة بكل طاقاتها وخبراتها لضخ المزيد من الوحدات السكنية المناسبة للعملاء، والمساهمة الفاعلة في دعم القطاع الحكومي لتحقيق أهداف رؤية القيادة الرشيدة 2030 فيما يتعلق برفع نسبة التملك للمواطنين إلى 70٪ والارتقاء بجودة الحياة.

وكانت شركة رتال قد حصلت على جائزة أفضل مطور عقاري في المملكة لسنة 2019 لتميزها في تطوير مشاريع سكنية متكاملة ضمن برنامج سكني.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
12:15 AM

"رتال" أفضل مطور عقاري بالمملكة للسنة الثانية على التوالي

كرمها وزير الشؤون البلدية ضمن فعاليات ملتقى سكني 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل؛ شركة رتال للتطوير العمراني بجائزة أفضل مطور عقاري في المملكة لسنة 2020، وذلك للسنة الثانية على التوالي.

جاء هذا التكريم ضمن فعاليات ملتقى سكني 2021 المنعقد مساء أمس في الرياض، وتقديرًا للإنجازات التي قدمتها رتال للتطوير العمراني، والنجاحات المتتالية في تطوير الوحدات السكنية ضمن سلسلة مشاريع نساج تاون التي تأتي بالشراكة مع الوزارة.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة رتال المهندس عبدالله البريكان استمرار الشركة بكل طاقاتها وخبراتها لضخ المزيد من الوحدات السكنية المناسبة للعملاء، والمساهمة الفاعلة في دعم القطاع الحكومي لتحقيق أهداف رؤية القيادة الرشيدة 2030 فيما يتعلق برفع نسبة التملك للمواطنين إلى 70٪ والارتقاء بجودة الحياة.

وكانت شركة رتال قد حصلت على جائزة أفضل مطور عقاري في المملكة لسنة 2019 لتميزها في تطوير مشاريع سكنية متكاملة ضمن برنامج سكني.

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