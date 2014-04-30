النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. أسلحة الحوثيين "مجسمات" تثير سخرية اليمنيين بعد بتر الأذرع الإيرانية

عثر عليها في عدد من المواقع المحررة من الميليشيا

أثارت أسلحة عثرت عليها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عدد من المواقع المحررة من الميليشيا المتمردة سخرية اليمنيين، بعد تضييق الخناق عليهم، وبتر الذراع الإيرانية الداعمة للتخريب في البلاد. وكانت عبارة عن مجسمات.

وكان الهدف من تلك المجسمات هو محاولة إظهار أن الميليشيا ما زالت تمتلك القوة قبل أن يولوا هاربين، متكبدين الخسائر، تاركين وراءهم عتادهم ودباباتهم وأطقمهم الحقيقية والمقلدة، بالإضافة إلى جثث قتلاهم.

وميدانياً، حققت قوات الجيش اليمني تقدماً باتجاه مدينة البرح غرب محافظة تعز، ‏عقب ‏معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقالت مصادر: إن التقدم المحرز جاء إثر هجوم شنه الجيش على مواقع ‏تتمركز ‏فيها الميليشيا في شمال معسكر خالد بن الوليد باتجاه مدينة البرح، وتمكن خلاله من ‏تحرير ‏موقع القفاصة والتبة السوداء.

وبينت المصادر أن تقدم الجيش جاء بإسناد جوي من قِبَل مقاتلات التحالف ‏وطائرات ‏الأباتشي، مضيفاً أن المعارك لا زالت على أشدها وسط تقدم كبير لقوات الجيش.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. أسلحة الحوثيين "مجسمات" تثير سخرية اليمنيين بعد بتر الأذرع الإيرانية
سبق

أثارت أسلحة عثرت عليها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عدد من المواقع المحررة من الميليشيا المتمردة سخرية اليمنيين، بعد تضييق الخناق عليهم، وبتر الذراع الإيرانية الداعمة للتخريب في البلاد. وكانت عبارة عن مجسمات.

وكان الهدف من تلك المجسمات هو محاولة إظهار أن الميليشيا ما زالت تمتلك القوة قبل أن يولوا هاربين، متكبدين الخسائر، تاركين وراءهم عتادهم ودباباتهم وأطقمهم الحقيقية والمقلدة، بالإضافة إلى جثث قتلاهم.

وميدانياً، حققت قوات الجيش اليمني تقدماً باتجاه مدينة البرح غرب محافظة تعز، ‏عقب ‏معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقالت مصادر: إن التقدم المحرز جاء إثر هجوم شنه الجيش على مواقع ‏تتمركز ‏فيها الميليشيا في شمال معسكر خالد بن الوليد باتجاه مدينة البرح، وتمكن خلاله من ‏تحرير ‏موقع القفاصة والتبة السوداء.

وبينت المصادر أن تقدم الجيش جاء بإسناد جوي من قِبَل مقاتلات التحالف ‏وطائرات ‏الأباتشي، مضيفاً أن المعارك لا زالت على أشدها وسط تقدم كبير لقوات الجيش.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
12:29 AM

شاهد.. أسلحة الحوثيين "مجسمات" تثير سخرية اليمنيين بعد بتر الأذرع الإيرانية

عثر عليها في عدد من المواقع المحررة من الميليشيا

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
2
15,495

أثارت أسلحة عثرت عليها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عدد من المواقع المحررة من الميليشيا المتمردة سخرية اليمنيين، بعد تضييق الخناق عليهم، وبتر الذراع الإيرانية الداعمة للتخريب في البلاد. وكانت عبارة عن مجسمات.

وكان الهدف من تلك المجسمات هو محاولة إظهار أن الميليشيا ما زالت تمتلك القوة قبل أن يولوا هاربين، متكبدين الخسائر، تاركين وراءهم عتادهم ودباباتهم وأطقمهم الحقيقية والمقلدة، بالإضافة إلى جثث قتلاهم.

وميدانياً، حققت قوات الجيش اليمني تقدماً باتجاه مدينة البرح غرب محافظة تعز، ‏عقب ‏معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقالت مصادر: إن التقدم المحرز جاء إثر هجوم شنه الجيش على مواقع ‏تتمركز ‏فيها الميليشيا في شمال معسكر خالد بن الوليد باتجاه مدينة البرح، وتمكن خلاله من ‏تحرير ‏موقع القفاصة والتبة السوداء.

وبينت المصادر أن تقدم الجيش جاء بإسناد جوي من قِبَل مقاتلات التحالف ‏وطائرات ‏الأباتشي، مضيفاً أن المعارك لا زالت على أشدها وسط تقدم كبير لقوات الجيش.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,131
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,892
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,084
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,203

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني
حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة