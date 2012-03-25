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الأرصاد: انخفاض في مدى الرؤية بسبب الرياح والغبار على 7 مناطق

المركز: الحالة تستمر حتى مساء اليوم وتؤثر في غرب الرياض

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من انخفاض مدى #الرؤية بسبب #الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق عدة.

وقال المركز الحالة تشمل الحدود_الشمالية وتبوك #القصيم #مكة_المكرّمة #المدينة_المنوّرة وغرب #الرياض وشمال #الشرقية، وتستمر حتى مساء اليوم.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد: انخفاض في مدى الرؤية بسبب الرياح والغبار على 7 مناطق
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من انخفاض مدى #الرؤية بسبب #الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق عدة.

وقال المركز الحالة تشمل الحدود_الشمالية وتبوك #القصيم #مكة_المكرّمة #المدينة_المنوّرة وغرب #الرياض وشمال #الشرقية، وتستمر حتى مساء اليوم.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
11:46 AM

الأرصاد: انخفاض في مدى الرؤية بسبب الرياح والغبار على 7 مناطق

المركز: الحالة تستمر حتى مساء اليوم وتؤثر في غرب الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,232

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من انخفاض مدى #الرؤية بسبب #الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق عدة.

وقال المركز الحالة تشمل الحدود_الشمالية وتبوك #القصيم #مكة_المكرّمة #المدينة_المنوّرة وغرب #الرياض وشمال #الشرقية، وتستمر حتى مساء اليوم.

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