وقال المركز الحالة تشمل الحدود_الشمالية وتبوك #القصيم #مكة_المكرّمة #المدينة_المنوّرة وغرب #الرياض وشمال #الشرقية، وتستمر حتى مساء اليوم.

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من انخفاض مدى #الرؤية بسبب #الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق عدة.

الأرصاد: انخفاض في مدى الرؤية بسبب الرياح والغبار على 7 مناطق صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-24 نبّه المركز الوطني للأرصاد، من انخفاض مدى #الرؤية بسبب #الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق عدة. وقال المركز الحالة تشمل الحدود_الشمالية وتبوك #القصيم #مكة_المكرّمة #المدينة_المنوّرة وغرب #الرياض وشمال #الشرقية، وتستمر حتى مساء اليوم.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442 11:46 AM

الأرصاد: انخفاض في مدى الرؤية بسبب الرياح والغبار على 7 مناطق المركز: الحالة تستمر حتى مساء اليوم وتؤثر في غرب الرياض





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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من انخفاض مدى #الرؤية بسبب #الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق عدة.

وقال المركز الحالة تشمل الحدود_الشمالية وتبوك #القصيم #مكة_المكرّمة #المدينة_المنوّرة وغرب #الرياض وشمال #الشرقية، وتستمر حتى مساء اليوم.