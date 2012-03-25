الأرصاد: انخفاض في مدى الرؤية بسبب الرياح والغبار على 7 مناطق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من انخفاض مدى #الرؤية بسبب #الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق عدة.
وقال المركز الحالة تشمل الحدود_الشمالية وتبوك #القصيم #مكة_المكرّمة #المدينة_المنوّرة وغرب #الرياض وشمال #الشرقية، وتستمر حتى مساء اليوم.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من انخفاض مدى #الرؤية بسبب #الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق عدة.
وقال المركز الحالة تشمل الحدود_الشمالية وتبوك #القصيم #مكة_المكرّمة #المدينة_المنوّرة وغرب #الرياض وشمال #الشرقية، وتستمر حتى مساء اليوم.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من انخفاض مدى #الرؤية بسبب #الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق عدة.
وقال المركز الحالة تشمل الحدود_الشمالية وتبوك #القصيم #مكة_المكرّمة #المدينة_المنوّرة وغرب #الرياض وشمال #الشرقية، وتستمر حتى مساء اليوم.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من انخفاض مدى #الرؤية بسبب #الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق عدة.
وقال المركز الحالة تشمل الحدود_الشمالية وتبوك #القصيم #مكة_المكرّمة #المدينة_المنوّرة وغرب #الرياض وشمال #الشرقية، وتستمر حتى مساء اليوم.