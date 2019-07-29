النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. بلدية الأفلاج تستنفر لمعالجة ما خلفته السيول من أضرار

بطاقتها البشرية والفنية في العديد من المواقع المتأثرة

تباشر بلدية الأفلاج، وعلى مدار الساعة العديد من المواقع المتضررة جراء السيول الجارفة التي شهدتها المحافظة مؤخراً، وتعمل على تأهيلها ومعالجة ما خلفته السيول من أضرار.

وتعمل بلدية الأفلاج، بمتابعة ميدانية من رئيسها رشيد عجب آل عمار، باستنفار طاقتها البشرية والفنية في مباشرة العديد من المواقع المتأثرة، جراء السيول الجارفة في "الغيل وحراضة والمدينية والنايفية والخرفة والروضة والصغو والوسيطا والفريشة وليلى".

وكذلك العمل فوراً على إعادة فتح وردم الطرق التي جرفتها السيول والعمل على إصلاح أعمدة الإنارة والعمل على معالجة ما خلفته السيول من آثار.

ولقيت تلك الأعمال والجهود التي نفذتها بلدية الأفلاج وسرعة مباشرة المواقع المتأثرة، إشادة وثناء العديد من أهالي المحافظة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. بلدية الأفلاج تستنفر لمعالجة ما خلفته السيول من أضرار
سبق

تباشر بلدية الأفلاج، وعلى مدار الساعة العديد من المواقع المتضررة جراء السيول الجارفة التي شهدتها المحافظة مؤخراً، وتعمل على تأهيلها ومعالجة ما خلفته السيول من أضرار.

وتعمل بلدية الأفلاج، بمتابعة ميدانية من رئيسها رشيد عجب آل عمار، باستنفار طاقتها البشرية والفنية في مباشرة العديد من المواقع المتأثرة، جراء السيول الجارفة في "الغيل وحراضة والمدينية والنايفية والخرفة والروضة والصغو والوسيطا والفريشة وليلى".

وكذلك العمل فوراً على إعادة فتح وردم الطرق التي جرفتها السيول والعمل على إصلاح أعمدة الإنارة والعمل على معالجة ما خلفته السيول من آثار.

ولقيت تلك الأعمال والجهود التي نفذتها بلدية الأفلاج وسرعة مباشرة المواقع المتأثرة، إشادة وثناء العديد من أهالي المحافظة.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
08:28 PM

شاهد.. بلدية الأفلاج تستنفر لمعالجة ما خلفته السيول من أضرار

بطاقتها البشرية والفنية في العديد من المواقع المتأثرة

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
0
277

تباشر بلدية الأفلاج، وعلى مدار الساعة العديد من المواقع المتضررة جراء السيول الجارفة التي شهدتها المحافظة مؤخراً، وتعمل على تأهيلها ومعالجة ما خلفته السيول من أضرار.

وتعمل بلدية الأفلاج، بمتابعة ميدانية من رئيسها رشيد عجب آل عمار، باستنفار طاقتها البشرية والفنية في مباشرة العديد من المواقع المتأثرة، جراء السيول الجارفة في "الغيل وحراضة والمدينية والنايفية والخرفة والروضة والصغو والوسيطا والفريشة وليلى".

وكذلك العمل فوراً على إعادة فتح وردم الطرق التي جرفتها السيول والعمل على إصلاح أعمدة الإنارة والعمل على معالجة ما خلفته السيول من آثار.

ولقيت تلك الأعمال والجهود التي نفذتها بلدية الأفلاج وسرعة مباشرة المواقع المتأثرة، إشادة وثناء العديد من أهالي المحافظة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,244
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,193
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,516
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,042

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة