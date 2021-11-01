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"روبلوكس" تعود للعمل بعد عطل استمر 3 أيام

لكل المستخدمين دون توضيح سبب العطل العالمي

عادت لعبة "روبلوكس" الشهيرة إلى العمل، بعد عطل عالمي استمر قرابة 3 أيام كاملة تقريبًا.

وأعلنت الشركة المطورة للعبة "روبلوكس" عبر حسابها على "تويتر"، عودتها إلى العمل بشكل تدريجي لكل المستخدمين، دون توضيح سبب العطل العالمي.

واستبعدت "روبلوكس" في السابق أن يكون العطل بسبب مرشح "تشيبوتل" الترويجي الذي تم إطلاقه قبل نصف ساعة من عطل اللعبة العالمي، مساء يوم 28 أكتوبر.

وتَسبب عطل لعبة "روبلوكس" في انزعاج عدد كبير من مستخدميها، الذين يصلون إلى 40 مليون مستخدم يوميًّا؛ مما طرح تساؤلات واسعة حول موثوقية المنصة التي تجذب عددًا كبير من الأطفال حول العالم.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"روبلوكس" تعود للعمل بعد عطل استمر 3 أيام
سبق

عادت لعبة "روبلوكس" الشهيرة إلى العمل، بعد عطل عالمي استمر قرابة 3 أيام كاملة تقريبًا.

وأعلنت الشركة المطورة للعبة "روبلوكس" عبر حسابها على "تويتر"، عودتها إلى العمل بشكل تدريجي لكل المستخدمين، دون توضيح سبب العطل العالمي.

واستبعدت "روبلوكس" في السابق أن يكون العطل بسبب مرشح "تشيبوتل" الترويجي الذي تم إطلاقه قبل نصف ساعة من عطل اللعبة العالمي، مساء يوم 28 أكتوبر.

وتَسبب عطل لعبة "روبلوكس" في انزعاج عدد كبير من مستخدميها، الذين يصلون إلى 40 مليون مستخدم يوميًّا؛ مما طرح تساؤلات واسعة حول موثوقية المنصة التي تجذب عددًا كبير من الأطفال حول العالم.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
10:11 AM

"روبلوكس" تعود للعمل بعد عطل استمر 3 أيام

لكل المستخدمين دون توضيح سبب العطل العالمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عادت لعبة "روبلوكس" الشهيرة إلى العمل، بعد عطل عالمي استمر قرابة 3 أيام كاملة تقريبًا.

وأعلنت الشركة المطورة للعبة "روبلوكس" عبر حسابها على "تويتر"، عودتها إلى العمل بشكل تدريجي لكل المستخدمين، دون توضيح سبب العطل العالمي.

واستبعدت "روبلوكس" في السابق أن يكون العطل بسبب مرشح "تشيبوتل" الترويجي الذي تم إطلاقه قبل نصف ساعة من عطل اللعبة العالمي، مساء يوم 28 أكتوبر.

وتَسبب عطل لعبة "روبلوكس" في انزعاج عدد كبير من مستخدميها، الذين يصلون إلى 40 مليون مستخدم يوميًّا؛ مما طرح تساؤلات واسعة حول موثوقية المنصة التي تجذب عددًا كبير من الأطفال حول العالم.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,961
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,911
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,057
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,140

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