"روبلوكس" تعود للعمل بعد عطل استمر 3 أيام

لكل المستخدمين دون توضيح سبب العطل العالمي

عادت لعبة "روبلوكس" الشهيرة إلى العمل، بعد عطل عالمي استمر قرابة 3 أيام كاملة تقريبًا.

وأعلنت الشركة المطورة للعبة "روبلوكس" عبر حسابها على "تويتر"، عودتها إلى العمل بشكل تدريجي لكل المستخدمين، دون توضيح سبب العطل العالمي.

واستبعدت "روبلوكس" في السابق أن يكون العطل بسبب مرشح "تشيبوتل" الترويجي الذي تم إطلاقه قبل نصف ساعة من عطل اللعبة العالمي، مساء يوم 28 أكتوبر.

وتَسبب عطل لعبة "روبلوكس" في انزعاج عدد كبير من مستخدميها، الذين يصلون إلى 40 مليون مستخدم يوميًّا؛ مما طرح تساؤلات واسعة حول موثوقية المنصة التي تجذب عددًا كبير من الأطفال حول العالم.