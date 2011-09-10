خادم الحرمين يتسلّم رسالتين من أمير الكويت والرئيس الموريتاني

استقبل وزير الخارجية الكويتي ووزير الشؤون الخارجية الموريتاني

تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ أمير دولة الكويت.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، خلال استقبال الملك له، اليوم، في مكتبه بقصر السلام في جدة.

ونقل الشيخ الصباح؛ لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما حمّله الملك تحياته له، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

حضر الاستقبال، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح؛ مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ علي الخالد الجابر الصباح؛ سفير دولة الكويت لدى المملكة.

من جهة ثانية، تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة من الرئيس محمد ولد عبدالعزيز؛ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، وزير الشؤون الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ؛ خلال استقبال الملك له، اليوم، في مكتبه بقصر السلام في جدة.

ونقل لخادم الحرمين الشريفين تحيات الرئيس الموريتاني، فيما حمّله الملك تحياته له.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.