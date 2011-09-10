النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خادم الحرمين يتسلّم رسالتين من أمير الكويت والرئيس الموريتاني

استقبل وزير الخارجية الكويتي ووزير الشؤون الخارجية الموريتاني

تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ أمير دولة الكويت.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، خلال استقبال الملك له، اليوم، في مكتبه بقصر السلام في جدة.

ونقل الشيخ الصباح؛ لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما حمّله الملك تحياته له، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

حضر الاستقبال، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح؛ مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ علي الخالد الجابر الصباح؛ سفير دولة الكويت لدى المملكة.

من جهة ثانية، تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة من الرئيس محمد ولد عبدالعزيز؛ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، وزير الشؤون الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ؛ خلال استقبال الملك له، اليوم، في مكتبه بقصر السلام في جدة.

ونقل لخادم الحرمين الشريفين تحيات الرئيس الموريتاني، فيما حمّله الملك تحياته له.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خادم الحرمين يتسلّم رسالتين من أمير الكويت والرئيس الموريتاني
سبق

تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ أمير دولة الكويت.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، خلال استقبال الملك له، اليوم، في مكتبه بقصر السلام في جدة.

ونقل الشيخ الصباح؛ لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما حمّله الملك تحياته له، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

حضر الاستقبال، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح؛ مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ علي الخالد الجابر الصباح؛ سفير دولة الكويت لدى المملكة.

من جهة ثانية، تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة من الرئيس محمد ولد عبدالعزيز؛ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، وزير الشؤون الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ؛ خلال استقبال الملك له، اليوم، في مكتبه بقصر السلام في جدة.

ونقل لخادم الحرمين الشريفين تحيات الرئيس الموريتاني، فيما حمّله الملك تحياته له.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
01:58 PM

خادم الحرمين يتسلّم رسالتين من أمير الكويت والرئيس الموريتاني

استقبل وزير الخارجية الكويتي ووزير الشؤون الخارجية الموريتاني

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,173

تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ أمير دولة الكويت.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، خلال استقبال الملك له، اليوم، في مكتبه بقصر السلام في جدة.

ونقل الشيخ الصباح؛ لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما حمّله الملك تحياته له، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

حضر الاستقبال، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح؛ مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ علي الخالد الجابر الصباح؛ سفير دولة الكويت لدى المملكة.

من جهة ثانية، تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة من الرئيس محمد ولد عبدالعزيز؛ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، وزير الشؤون الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ؛ خلال استقبال الملك له، اليوم، في مكتبه بقصر السلام في جدة.

ونقل لخادم الحرمين الشريفين تحيات الرئيس الموريتاني، فيما حمّله الملك تحياته له.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,218
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,649
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,553
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,035

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة