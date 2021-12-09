أمير تبوك يستقبل مدير فرع "الهلال الأحمر"

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، نواف بن مياح العنزي، بمناسبة تكليفه مديرًا لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة.



ورحب أمير المنطقة بمدير فرع الهيئة بالمنطقة، متمنيًا له التوفيق في عمله، مؤكدًا الدور الكبير والمهم للهلال الأحمر.



وأشاد الأمير فهد بن سلطان بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من دعم سخي لتقديم خدمات إسعافية متكاملة في جميع مناطق المملكة، ومنها منطقة تبوك.



من جهة أخرى، أعرب "العنزي" عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته السديدة، ودعمه لفرع الهيئة بالمنطقة.