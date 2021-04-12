"الصحة": تسجيل 842 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 706 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 12 أبريل 2021، تسجيل 842 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 399277 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 706 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 384027 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6765 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8485 والحالات الحرجة 950 حالة.
"الصحة": تسجيل 842 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 706 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-04-12
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 12 أبريل 2021، تسجيل 842 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 399277 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 706 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 384027 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6765 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8485 والحالات الحرجة 950 حالة.
12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
03:39 PM
اخر تعديل
12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
04:23 PM
"الصحة": تسجيل 842 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 706 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 12 أبريل 2021، تسجيل 842 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 399277 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 706 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 384027 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6765 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8485 والحالات الحرجة 950 حالة.