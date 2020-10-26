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"الصحة": تسجيل 357 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 361 خلال الـ24 ساعة الماضية

روسيا.. بدء إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" قبل ديسمبر المقبل

شركة "بيوكاد" تكيّف تقنياتها الإنتاجية مع المعايير المقررة

أعلنت شركة روسية متخصصة في إنتاج الأدوية عن نيتها البدء في الإنتاج الصناعي للقاح الروسي الأول لفيروس كورونا المستجد، "سبوتنيك-V"، قبل حلول شهر ديسمبر المقبل.

وقالت المتحدثة باسم شركة "بيوكاد" إيرينا كينيوخوفا: إن الشركة تعمل حاليا على تكييف تقنياتها الإنتاجية مع معايير اللقاح الذي تم تطويره في مركز "غاماليا" التابع لوزارة الصحة الروسية، والذي تم تسجيله رسميا في 11 أغسطس الماضي.

ووفق "روسيا اليوم"، أكدت شركة روسية أخرى وهي "بينوفارم" أن مصنعها في مدينة زيلينوغراد بضواحي موسكو بصدد إتمام استعداده للبدء في إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" صناعياً.

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روسيا.. بدء إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" قبل ديسمبر المقبل
سبق

أعلنت شركة روسية متخصصة في إنتاج الأدوية عن نيتها البدء في الإنتاج الصناعي للقاح الروسي الأول لفيروس كورونا المستجد، "سبوتنيك-V"، قبل حلول شهر ديسمبر المقبل.

وقالت المتحدثة باسم شركة "بيوكاد" إيرينا كينيوخوفا: إن الشركة تعمل حاليا على تكييف تقنياتها الإنتاجية مع معايير اللقاح الذي تم تطويره في مركز "غاماليا" التابع لوزارة الصحة الروسية، والذي تم تسجيله رسميا في 11 أغسطس الماضي.

ووفق "روسيا اليوم"، أكدت شركة روسية أخرى وهي "بينوفارم" أن مصنعها في مدينة زيلينوغراد بضواحي موسكو بصدد إتمام استعداده للبدء في إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" صناعياً.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
03:20 PM

روسيا.. بدء إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" قبل ديسمبر المقبل

شركة "بيوكاد" تكيّف تقنياتها الإنتاجية مع المعايير المقررة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة روسية متخصصة في إنتاج الأدوية عن نيتها البدء في الإنتاج الصناعي للقاح الروسي الأول لفيروس كورونا المستجد، "سبوتنيك-V"، قبل حلول شهر ديسمبر المقبل.

وقالت المتحدثة باسم شركة "بيوكاد" إيرينا كينيوخوفا: إن الشركة تعمل حاليا على تكييف تقنياتها الإنتاجية مع معايير اللقاح الذي تم تطويره في مركز "غاماليا" التابع لوزارة الصحة الروسية، والذي تم تسجيله رسميا في 11 أغسطس الماضي.

ووفق "روسيا اليوم"، أكدت شركة روسية أخرى وهي "بينوفارم" أن مصنعها في مدينة زيلينوغراد بضواحي موسكو بصدد إتمام استعداده للبدء في إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" صناعياً.

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