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في أولى ودياته بمعسكر سلوفينيا.. أخضر الناشئين يتغلب على البوسنة برباعية

تغلب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 17 عامًا على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 4-1، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن المعسكر الإعدادي في سلوفينيا، المقام في إطار المرحلة الرابعة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

وافتتح اللاعب فرحة الشمراني التسجيل للأخضر في الدقيقة الثامنة، وأضاف نواف الجدعاني الهدف الثاني في الدقيقة الـ37، وفي الدقيقة الـ44 تمكن زياد عياش من إحراز الهدف الثالث، وقلّص منتخب البوسنة والهرسك الفارق بهدف سجله في الدقيقة الـ57، وفي الدقيقة الـ73 من عمر المباراة تمكن اللاعب نواف البشري من إحراز الهدف الرابع.

ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: محمود البرية في حراسة المرمى، زياد عياش، عبدالله البيشي، عبدالسلام برناوي، رياض يامي، ثامر الظفيري، محمد هزازي، سعد المطيري، فارس يوسف، فرحة الشمراني ونواف الجدعاني.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يعد الرابع ضمن خطة إعداد طويلة المدى، بدأت بتجمعات استكشافية، أعقبها معسكرات إعدادية؛ وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

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في أولى ودياته بمعسكر سلوفينيا.. أخضر الناشئين يتغلب على البوسنة برباعية
سبق

تغلب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 17 عامًا على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 4-1، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن المعسكر الإعدادي في سلوفينيا، المقام في إطار المرحلة الرابعة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

وافتتح اللاعب فرحة الشمراني التسجيل للأخضر في الدقيقة الثامنة، وأضاف نواف الجدعاني الهدف الثاني في الدقيقة الـ37، وفي الدقيقة الـ44 تمكن زياد عياش من إحراز الهدف الثالث، وقلّص منتخب البوسنة والهرسك الفارق بهدف سجله في الدقيقة الـ57، وفي الدقيقة الـ73 من عمر المباراة تمكن اللاعب نواف البشري من إحراز الهدف الرابع.

ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: محمود البرية في حراسة المرمى، زياد عياش، عبدالله البيشي، عبدالسلام برناوي، رياض يامي، ثامر الظفيري، محمد هزازي، سعد المطيري، فارس يوسف، فرحة الشمراني ونواف الجدعاني.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يعد الرابع ضمن خطة إعداد طويلة المدى، بدأت بتجمعات استكشافية، أعقبها معسكرات إعدادية؛ وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
08:50 PM

في أولى ودياته بمعسكر سلوفينيا.. أخضر الناشئين يتغلب على البوسنة برباعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تغلب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 17 عامًا على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 4-1، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن المعسكر الإعدادي في سلوفينيا، المقام في إطار المرحلة الرابعة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

وافتتح اللاعب فرحة الشمراني التسجيل للأخضر في الدقيقة الثامنة، وأضاف نواف الجدعاني الهدف الثاني في الدقيقة الـ37، وفي الدقيقة الـ44 تمكن زياد عياش من إحراز الهدف الثالث، وقلّص منتخب البوسنة والهرسك الفارق بهدف سجله في الدقيقة الـ57، وفي الدقيقة الـ73 من عمر المباراة تمكن اللاعب نواف البشري من إحراز الهدف الرابع.

ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: محمود البرية في حراسة المرمى، زياد عياش، عبدالله البيشي، عبدالسلام برناوي، رياض يامي، ثامر الظفيري، محمد هزازي، سعد المطيري، فارس يوسف، فرحة الشمراني ونواف الجدعاني.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يعد الرابع ضمن خطة إعداد طويلة المدى، بدأت بتجمعات استكشافية، أعقبها معسكرات إعدادية؛ وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

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