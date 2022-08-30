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"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية

ارتفاع الحرارة لأكثر من 48 درجة بالعاصمة المقدسة وبدر وينبع حتى مساء الاثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقة جازان والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة جازان تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد المنطقة سُحبًا رعدية ممطرة، تشمل أبو عريش وأحد المسارحة والعارضة وصامطة وضمد. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الباحة والحرجة والعقيقة والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة مكة المكرمة سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ميسان والعرضيات وأضم، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد العاصمة المقدسة موجة حارة، وارتفاعًا في درجات الحرارة فوق الـ 48 درجة مئوية حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد موجة حارة، وارتفاعًا في درجات الحرارة إلى 48 درجة أو أكثر. وتشمل الحالة بدر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الاثنين.

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"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقة جازان والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة جازان تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد المنطقة سُحبًا رعدية ممطرة، تشمل أبو عريش وأحد المسارحة والعارضة وصامطة وضمد. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الباحة والحرجة والعقيقة والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة مكة المكرمة سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ميسان والعرضيات وأضم، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد العاصمة المقدسة موجة حارة، وارتفاعًا في درجات الحرارة فوق الـ 48 درجة مئوية حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد موجة حارة، وارتفاعًا في درجات الحرارة إلى 48 درجة أو أكثر. وتشمل الحالة بدر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الاثنين.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
01:47 AM

"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية

ارتفاع الحرارة لأكثر من 48 درجة بالعاصمة المقدسة وبدر وينبع حتى مساء الاثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقة جازان والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة جازان تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد المنطقة سُحبًا رعدية ممطرة، تشمل أبو عريش وأحد المسارحة والعارضة وصامطة وضمد. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الباحة والحرجة والعقيقة والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة مكة المكرمة سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ميسان والعرضيات وأضم، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد العاصمة المقدسة موجة حارة، وارتفاعًا في درجات الحرارة فوق الـ 48 درجة مئوية حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد موجة حارة، وارتفاعًا في درجات الحرارة إلى 48 درجة أو أكثر. وتشمل الحالة بدر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الاثنين.

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