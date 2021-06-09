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ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بقطع الأشجار وتحويلها إلى فحم بمكة المكرمة

من الجنسية الباكستانية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في جنوب محافظة جدة (3) مخالفين لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية، مخالفين لنظام الإقامة والعمل؛ لقطعهم الأشجار الخضراء بغرض تحويلها إلى فحم نباتي، وبحوزتهم أكثر من (100) متر مكعب من الحطب والفحم المحليَّيْن، وأدوات تُستخدم في تقطيع الأشجار وتفحيمها.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أن قوة الاستجابة للطوارئ بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة نفّذت حملة على الموقع، وضبطت المخالفين، وطبّقت الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

وحث المالكي المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب والفحم المحليَّيْن، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بقطع الأشجار وتحويلها إلى فحم بمكة المكرمة
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في جنوب محافظة جدة (3) مخالفين لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية، مخالفين لنظام الإقامة والعمل؛ لقطعهم الأشجار الخضراء بغرض تحويلها إلى فحم نباتي، وبحوزتهم أكثر من (100) متر مكعب من الحطب والفحم المحليَّيْن، وأدوات تُستخدم في تقطيع الأشجار وتفحيمها.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أن قوة الاستجابة للطوارئ بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة نفّذت حملة على الموقع، وضبطت المخالفين، وطبّقت الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

وحث المالكي المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب والفحم المحليَّيْن، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
10:06 PM
اخر تعديل
10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
04:55 AM

ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بقطع الأشجار وتحويلها إلى فحم بمكة المكرمة

من الجنسية الباكستانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في جنوب محافظة جدة (3) مخالفين لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية، مخالفين لنظام الإقامة والعمل؛ لقطعهم الأشجار الخضراء بغرض تحويلها إلى فحم نباتي، وبحوزتهم أكثر من (100) متر مكعب من الحطب والفحم المحليَّيْن، وأدوات تُستخدم في تقطيع الأشجار وتفحيمها.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أن قوة الاستجابة للطوارئ بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة نفّذت حملة على الموقع، وضبطت المخالفين، وطبّقت الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

وحث المالكي المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب والفحم المحليَّيْن، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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