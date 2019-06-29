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سويسرا تطيح بفرنسا خارج اليورو .. بعد إضاعة "مبابي" ركلة الترجيح الأخيرة

يواجه إسبانيا في دور ربع النهائي

بعد وصوله لركلات الترجيح وماراثون الـ 120 دقيقة ، ودّع منتخب فرنسا بطولة أمم أوروبا 2020، بعد الخسارة أمام سويسرا بركلات الترجيح.

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهما، ليصل الفريقان إلى وقت إضافي والذي انتهى بالتعادل أيضًا، لتصل المباراة بعد ذلك لركلات الترجيح.
أهدر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ركلة جزاء فرنسا الأخيرة، ليودع بذلك منتخب فرنسا بطولة يورو 2020.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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سويسرا تطيح بفرنسا خارج اليورو .. بعد إضاعة "مبابي" ركلة الترجيح الأخيرة
سبق

بعد وصوله لركلات الترجيح وماراثون الـ 120 دقيقة ، ودّع منتخب فرنسا بطولة أمم أوروبا 2020، بعد الخسارة أمام سويسرا بركلات الترجيح.

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهما، ليصل الفريقان إلى وقت إضافي والذي انتهى بالتعادل أيضًا، لتصل المباراة بعد ذلك لركلات الترجيح.
أهدر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ركلة جزاء فرنسا الأخيرة، ليودع بذلك منتخب فرنسا بطولة يورو 2020.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
01:17 AM
اخر تعديل
29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
05:53 AM

سويسرا تطيح بفرنسا خارج اليورو .. بعد إضاعة "مبابي" ركلة الترجيح الأخيرة

يواجه إسبانيا في دور ربع النهائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,520

بعد وصوله لركلات الترجيح وماراثون الـ 120 دقيقة ، ودّع منتخب فرنسا بطولة أمم أوروبا 2020، بعد الخسارة أمام سويسرا بركلات الترجيح.

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهما، ليصل الفريقان إلى وقت إضافي والذي انتهى بالتعادل أيضًا، لتصل المباراة بعد ذلك لركلات الترجيح.
أهدر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ركلة جزاء فرنسا الأخيرة، ليودع بذلك منتخب فرنسا بطولة يورو 2020.

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