"قرقاش" مثمّناً دور خالد بن سلمان في "اتفاق الرياض": كل الشكر على إصراره ومثابرته

قال: لديه إدراك عميق بأن لا خيار إلا النجاح .. يوم تاريخي وشكراً للحزم والعزم

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ اتفاق اليمن الذي وُقع أمس بالرياض، قائلاً: يوم تاريخي بمعنى الكلمة، شكراً للحزم والعزم.

وأضاف قرقاش؛ عبر حسابه في "تويتر": ونحن نحتفي باتفاق الرياض بما يمثله من توحيد للصف والبدايات الجديدة المشجعة ونحرص على التطبيق الملتزم لبنوده، لا يسعنا إلا أن نثمّن دور الأمير خالد بن سلمان، في التوصل إلى هذا الاتفاق، فكل الشكر على إصراره ومثابرته وجلده وإدراكه العميق أن لا خيار إلا النجاح.

يُذكر أنه وفي ظل التوجيهات الحكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي؛ رئيس الجمهورية اليمنية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.