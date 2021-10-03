النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

على طريقة "حاتم الطائي".. البيئة تتبنى فكرة معلم لإرشاد التائهين بالصحراء

تقوم على إنارة روافد المياه بالليزر ليشاهدها الجميع من مسافات بعيدة

نجحت فكرة ومبادرة أطلقها ناشط بيئي، في الحد من قصص التوهان في الصحراء، ومآسي الموت عطشًا في الصحاري القفار؛ حيث تكمن الفكرة في إنارة ليزر عالية تنطلق من الآبار وموارد المياه إلى عنان السماء؛ ليشاهدها الجميع من مسافات بعيدة، والأجمل أن هذه الإنارة تستمد طاقتها من مولدات الطاقة الشمسية.

ويقول صاحب الفكرة والمبادرة محمد بن فهيد سحيمان الشمري: "أنا أعمل معلمًا في إحدى القرى بالنفود الكبرى، وفي أحد الأيام عثرتُ على أشقاء من دولة الكويت تائهين في الصحراء ورافقتهم قُرابة ١٠٠ كيلو حتى أوصلتهم لمحافظة جبة التابعة لمنطقة حائل، وقبلها سمعنا عن قصة إخوة سودانين كادوا أن يموتوا من العطش والماء كان يبعد عنهم كيلو ونصف الكيلو فقط، كل ذلك جعلني أفكر واستدل بهذه الفكرة التي استلهمتها من قصة حاتم الطائي الذي كان يشعل النار ليستدل الناس على منزله ويفد إليه الضيوف".

ويضيف "الشمري" في مقطع فيديو تم تصويره مع إطلاق المشروع وتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي: "رفعت المبادرة إلى مقام وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي رحّبت بالفكرة، وأشرفت على المبادرة، التي تكفّل بتنفيذها ورعايتها ماليًّا رجل الأعمال مهنا بن محمد المهنا، وكذلك ورثة المرحومة هيا العبيد، وقد بدأ العمل فعلًا بالمشروع، وتم الآن تنفيذ الفكرة وإنارة ١١ مورد ماء في صحراء النفود الكبرى.

وأنهى "الشمري" حديثه متمنيًا أن تعم هذه الفكرة كل الآبار وموارد المياه في صحاري المملكة، مختتمًا حديثه بالدعاء لكل من ساهم في هذا العمل الخير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
على طريقة "حاتم الطائي".. البيئة تتبنى فكرة معلم لإرشاد التائهين بالصحراء
سبق

نجحت فكرة ومبادرة أطلقها ناشط بيئي، في الحد من قصص التوهان في الصحراء، ومآسي الموت عطشًا في الصحاري القفار؛ حيث تكمن الفكرة في إنارة ليزر عالية تنطلق من الآبار وموارد المياه إلى عنان السماء؛ ليشاهدها الجميع من مسافات بعيدة، والأجمل أن هذه الإنارة تستمد طاقتها من مولدات الطاقة الشمسية.

ويقول صاحب الفكرة والمبادرة محمد بن فهيد سحيمان الشمري: "أنا أعمل معلمًا في إحدى القرى بالنفود الكبرى، وفي أحد الأيام عثرتُ على أشقاء من دولة الكويت تائهين في الصحراء ورافقتهم قُرابة ١٠٠ كيلو حتى أوصلتهم لمحافظة جبة التابعة لمنطقة حائل، وقبلها سمعنا عن قصة إخوة سودانين كادوا أن يموتوا من العطش والماء كان يبعد عنهم كيلو ونصف الكيلو فقط، كل ذلك جعلني أفكر واستدل بهذه الفكرة التي استلهمتها من قصة حاتم الطائي الذي كان يشعل النار ليستدل الناس على منزله ويفد إليه الضيوف".

ويضيف "الشمري" في مقطع فيديو تم تصويره مع إطلاق المشروع وتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي: "رفعت المبادرة إلى مقام وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي رحّبت بالفكرة، وأشرفت على المبادرة، التي تكفّل بتنفيذها ورعايتها ماليًّا رجل الأعمال مهنا بن محمد المهنا، وكذلك ورثة المرحومة هيا العبيد، وقد بدأ العمل فعلًا بالمشروع، وتم الآن تنفيذ الفكرة وإنارة ١١ مورد ماء في صحراء النفود الكبرى.

وأنهى "الشمري" حديثه متمنيًا أن تعم هذه الفكرة كل الآبار وموارد المياه في صحاري المملكة، مختتمًا حديثه بالدعاء لكل من ساهم في هذا العمل الخير.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
09:27 AM

على طريقة "حاتم الطائي".. البيئة تتبنى فكرة معلم لإرشاد التائهين بالصحراء

تقوم على إنارة روافد المياه بالليزر ليشاهدها الجميع من مسافات بعيدة

A A A
نواف الغضوري - تبوك
1
940

نجحت فكرة ومبادرة أطلقها ناشط بيئي، في الحد من قصص التوهان في الصحراء، ومآسي الموت عطشًا في الصحاري القفار؛ حيث تكمن الفكرة في إنارة ليزر عالية تنطلق من الآبار وموارد المياه إلى عنان السماء؛ ليشاهدها الجميع من مسافات بعيدة، والأجمل أن هذه الإنارة تستمد طاقتها من مولدات الطاقة الشمسية.

ويقول صاحب الفكرة والمبادرة محمد بن فهيد سحيمان الشمري: "أنا أعمل معلمًا في إحدى القرى بالنفود الكبرى، وفي أحد الأيام عثرتُ على أشقاء من دولة الكويت تائهين في الصحراء ورافقتهم قُرابة ١٠٠ كيلو حتى أوصلتهم لمحافظة جبة التابعة لمنطقة حائل، وقبلها سمعنا عن قصة إخوة سودانين كادوا أن يموتوا من العطش والماء كان يبعد عنهم كيلو ونصف الكيلو فقط، كل ذلك جعلني أفكر واستدل بهذه الفكرة التي استلهمتها من قصة حاتم الطائي الذي كان يشعل النار ليستدل الناس على منزله ويفد إليه الضيوف".

ويضيف "الشمري" في مقطع فيديو تم تصويره مع إطلاق المشروع وتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي: "رفعت المبادرة إلى مقام وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي رحّبت بالفكرة، وأشرفت على المبادرة، التي تكفّل بتنفيذها ورعايتها ماليًّا رجل الأعمال مهنا بن محمد المهنا، وكذلك ورثة المرحومة هيا العبيد، وقد بدأ العمل فعلًا بالمشروع، وتم الآن تنفيذ الفكرة وإنارة ١١ مورد ماء في صحراء النفود الكبرى.

وأنهى "الشمري" حديثه متمنيًا أن تعم هذه الفكرة كل الآبار وموارد المياه في صحاري المملكة، مختتمًا حديثه بالدعاء لكل من ساهم في هذا العمل الخير.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,168
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,796
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,971
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,422

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة