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تجربة عالمية تطبق.. "وازن" يختتم جولته الميدانية على 4 مستشفيات بالشرقية

ضمّت الدمام والقطيف والهفوف وشملت الطوارئ والعناية والتنويم واهتمت بالجودة

ضِمن خطط وأنشطة برنامج "وازن"، الذي تتبناه وزارة الصحة لدعم المستشفيات وتحسين مستوى خدماتها ورفع مستوى الأداء فيها؛ اختتم فريق البرنامج، جولته الميدانية الثانية في المنطقة الشرقية؛ حيث قام بزيارة كل من مستشفى الملك فهد بالهفوف، ومستشفى الولادة والأطفال بالهفوف، ومستشفى الدمام المركزي بالدمام، إضافة إلى مستشفى القطيف المركزي؛ وذلك خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2019م.
واستعرض الفريق -خلال الجولة- التعريف ببطاقة الأداء المتوازن، وتطبيق هذه التجربة العالمية في المملكة العربية السعودية؛ وذلك من خلال عرض قدّمه الدكتور عصام بن سعد الغامدي مدير البرنامج، كما استمع إلى عرضٍ مُقدَّم من مديري المستشفيات حول الوضع الحالي لكل مستشفى، والخطط التحسينية، وما تم من إجراءات تنعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية.
كما قام فريق البرنامج بشرح طريقة استخدام بطاقة الأداء المتوازن لتحسين النتائج السريرية، إضافة إلى ذلك ركز برنامج الزيارة على العديد من المحاور المهمة، شملت تجربة المريض، وبرنامج أداء الصحة، والمراجعة السريرية، والجودة وسلامة المرضى، والموارد البشرية.
وقام فريق البرنامج -خلال زياراته للمستشفيات- بجولة داخلية شَمِلت أقسام الطوارئ والعناية والتنويم، وكذلك قسم الجودة، والموارد الذاتية، والتمريض، وقسم برنامج أداء الصحة والسجلات، علاوة على قسم السجلات الطبية.
ويعتبر "وازن" أحد برامج الإدارة العامة لشؤون المستشفيات؛ لتقديم الدعم اللازم للمستشفيات، لتحسين خدماتها من خلال ربط نتائج مؤشرات الأداء المتوازن من سهولة الوصول للخدمات الصحية وجودتها وتطوير القوى العاملة، وعكس تحديات ومعوقات العمل للجهات المتخذة للقرار؛ لدعمها والتأكد من وصولها للتميز في تقديم الرعاية.
ويستند البرنامج إلى تقارير عدد من مؤشرات الأداء التي يتم قياسها بواسطة بطاقة الأداء المتوازن؛ حيث تتمثل رسالته في ضمان استمرارية التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الخدمات الصحية في مستشفيات وزارة الصحة.

وزارة الصحة برنامج "وازن" المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تجربة عالمية تطبق.. "وازن" يختتم جولته الميدانية على 4 مستشفيات بالشرقية
سبق

ضِمن خطط وأنشطة برنامج "وازن"، الذي تتبناه وزارة الصحة لدعم المستشفيات وتحسين مستوى خدماتها ورفع مستوى الأداء فيها؛ اختتم فريق البرنامج، جولته الميدانية الثانية في المنطقة الشرقية؛ حيث قام بزيارة كل من مستشفى الملك فهد بالهفوف، ومستشفى الولادة والأطفال بالهفوف، ومستشفى الدمام المركزي بالدمام، إضافة إلى مستشفى القطيف المركزي؛ وذلك خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2019م.
واستعرض الفريق -خلال الجولة- التعريف ببطاقة الأداء المتوازن، وتطبيق هذه التجربة العالمية في المملكة العربية السعودية؛ وذلك من خلال عرض قدّمه الدكتور عصام بن سعد الغامدي مدير البرنامج، كما استمع إلى عرضٍ مُقدَّم من مديري المستشفيات حول الوضع الحالي لكل مستشفى، والخطط التحسينية، وما تم من إجراءات تنعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية.
كما قام فريق البرنامج بشرح طريقة استخدام بطاقة الأداء المتوازن لتحسين النتائج السريرية، إضافة إلى ذلك ركز برنامج الزيارة على العديد من المحاور المهمة، شملت تجربة المريض، وبرنامج أداء الصحة، والمراجعة السريرية، والجودة وسلامة المرضى، والموارد البشرية.
وقام فريق البرنامج -خلال زياراته للمستشفيات- بجولة داخلية شَمِلت أقسام الطوارئ والعناية والتنويم، وكذلك قسم الجودة، والموارد الذاتية، والتمريض، وقسم برنامج أداء الصحة والسجلات، علاوة على قسم السجلات الطبية.
ويعتبر "وازن" أحد برامج الإدارة العامة لشؤون المستشفيات؛ لتقديم الدعم اللازم للمستشفيات، لتحسين خدماتها من خلال ربط نتائج مؤشرات الأداء المتوازن من سهولة الوصول للخدمات الصحية وجودتها وتطوير القوى العاملة، وعكس تحديات ومعوقات العمل للجهات المتخذة للقرار؛ لدعمها والتأكد من وصولها للتميز في تقديم الرعاية.
ويستند البرنامج إلى تقارير عدد من مؤشرات الأداء التي يتم قياسها بواسطة بطاقة الأداء المتوازن؛ حيث تتمثل رسالته في ضمان استمرارية التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الخدمات الصحية في مستشفيات وزارة الصحة.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
02:48 PM

تجربة عالمية تطبق.. "وازن" يختتم جولته الميدانية على 4 مستشفيات بالشرقية

ضمّت الدمام والقطيف والهفوف وشملت الطوارئ والعناية والتنويم واهتمت بالجودة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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ضِمن خطط وأنشطة برنامج "وازن"، الذي تتبناه وزارة الصحة لدعم المستشفيات وتحسين مستوى خدماتها ورفع مستوى الأداء فيها؛ اختتم فريق البرنامج، جولته الميدانية الثانية في المنطقة الشرقية؛ حيث قام بزيارة كل من مستشفى الملك فهد بالهفوف، ومستشفى الولادة والأطفال بالهفوف، ومستشفى الدمام المركزي بالدمام، إضافة إلى مستشفى القطيف المركزي؛ وذلك خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2019م.
واستعرض الفريق -خلال الجولة- التعريف ببطاقة الأداء المتوازن، وتطبيق هذه التجربة العالمية في المملكة العربية السعودية؛ وذلك من خلال عرض قدّمه الدكتور عصام بن سعد الغامدي مدير البرنامج، كما استمع إلى عرضٍ مُقدَّم من مديري المستشفيات حول الوضع الحالي لكل مستشفى، والخطط التحسينية، وما تم من إجراءات تنعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية.
كما قام فريق البرنامج بشرح طريقة استخدام بطاقة الأداء المتوازن لتحسين النتائج السريرية، إضافة إلى ذلك ركز برنامج الزيارة على العديد من المحاور المهمة، شملت تجربة المريض، وبرنامج أداء الصحة، والمراجعة السريرية، والجودة وسلامة المرضى، والموارد البشرية.
وقام فريق البرنامج -خلال زياراته للمستشفيات- بجولة داخلية شَمِلت أقسام الطوارئ والعناية والتنويم، وكذلك قسم الجودة، والموارد الذاتية، والتمريض، وقسم برنامج أداء الصحة والسجلات، علاوة على قسم السجلات الطبية.
ويعتبر "وازن" أحد برامج الإدارة العامة لشؤون المستشفيات؛ لتقديم الدعم اللازم للمستشفيات، لتحسين خدماتها من خلال ربط نتائج مؤشرات الأداء المتوازن من سهولة الوصول للخدمات الصحية وجودتها وتطوير القوى العاملة، وعكس تحديات ومعوقات العمل للجهات المتخذة للقرار؛ لدعمها والتأكد من وصولها للتميز في تقديم الرعاية.
ويستند البرنامج إلى تقارير عدد من مؤشرات الأداء التي يتم قياسها بواسطة بطاقة الأداء المتوازن؛ حيث تتمثل رسالته في ضمان استمرارية التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الخدمات الصحية في مستشفيات وزارة الصحة.

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