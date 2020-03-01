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الأربعاء.. انطلاق مهرجان الربيع الرابع "عنيزة ربيع وكتاب" لـ10 أيام

فعاليات منوعة للقضاء على التشوه البصري وتشجيع السياحة الداخلية

ينطلق الأربعاء المقبل الموافق التاسع من شهر رجب، مهرجان "ألوان الربيع" في نسخته الرابعة، تحت شعار "عنيزة ربيع وكتاب"، ويستمر لمدة 10 أيام في مركز الملك فهد الحضاري.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان فهد بن سليمان الحصين: إن المهرجان يسعى لتحقيق عدد من الأهداف المتماشية مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م؛ يأتي على رأسها الحث على التحسين والتجميل، والمساهمة في القضاء على التشوه البصري عبر تحفيز المحلات المعنية بالمشاركة، وتقديم خدماتها وعروضها للزوار، إضافة إلى تعزيز الجوانب الاقتصادية للأسر والشباب والشركات".

وأضاف "الحصين": نهدف لخلق فرص للعمل للجنسين من الشباب، مع الحفاظ على أحد أهم أهداف المهرجان عبر التعريف بالمواقع وتشجيع السياحة الداخلية وما تمتلكه من مقومات حقيقية لا سيما في منطقة القصيم؛ في ظل متابعة واهتمام أمير المنطقة الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود الحريص دومًا على تميز المنطقة على كل الأصعدة".

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية بفضل الدور الكبير لبلدية عنيزة؛ حيث أعيد تهيئة الموقع من جديد وبطريقة جاذبة وملفتة للزوار، ستكون إضافة للحدث المنتظر في ظل متابعة دائمة من رئيس لجنة التنمية السياحية سعادة محافظ عنيزة.

واختتم "الحصين" بأن اللجنة المنظمة حرصت على السعي للتجديد وتنوع الفعاليات التي تشمل العروض الترفيهية والثقافية وفنون الاستعراض، إضافة إلى سجادة الورود والممرات الأنيقة والمضيئة وتنسيق الحدائق والأزهار ونقاط البيع للأسر للمنتجة وعربات الأطعمة وبستان الطفل وركن المواهب وقصص الملهمين.

عنيزة مهرجان ألوان الربيع عنيزة ربيع وكتاب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأربعاء.. انطلاق مهرجان الربيع الرابع "عنيزة ربيع وكتاب" لـ10 أيام
سبق

ينطلق الأربعاء المقبل الموافق التاسع من شهر رجب، مهرجان "ألوان الربيع" في نسخته الرابعة، تحت شعار "عنيزة ربيع وكتاب"، ويستمر لمدة 10 أيام في مركز الملك فهد الحضاري.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان فهد بن سليمان الحصين: إن المهرجان يسعى لتحقيق عدد من الأهداف المتماشية مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م؛ يأتي على رأسها الحث على التحسين والتجميل، والمساهمة في القضاء على التشوه البصري عبر تحفيز المحلات المعنية بالمشاركة، وتقديم خدماتها وعروضها للزوار، إضافة إلى تعزيز الجوانب الاقتصادية للأسر والشباب والشركات".

وأضاف "الحصين": نهدف لخلق فرص للعمل للجنسين من الشباب، مع الحفاظ على أحد أهم أهداف المهرجان عبر التعريف بالمواقع وتشجيع السياحة الداخلية وما تمتلكه من مقومات حقيقية لا سيما في منطقة القصيم؛ في ظل متابعة واهتمام أمير المنطقة الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود الحريص دومًا على تميز المنطقة على كل الأصعدة".

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية بفضل الدور الكبير لبلدية عنيزة؛ حيث أعيد تهيئة الموقع من جديد وبطريقة جاذبة وملفتة للزوار، ستكون إضافة للحدث المنتظر في ظل متابعة دائمة من رئيس لجنة التنمية السياحية سعادة محافظ عنيزة.

واختتم "الحصين" بأن اللجنة المنظمة حرصت على السعي للتجديد وتنوع الفعاليات التي تشمل العروض الترفيهية والثقافية وفنون الاستعراض، إضافة إلى سجادة الورود والممرات الأنيقة والمضيئة وتنسيق الحدائق والأزهار ونقاط البيع للأسر للمنتجة وعربات الأطعمة وبستان الطفل وركن المواهب وقصص الملهمين.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
11:31 AM

الأربعاء.. انطلاق مهرجان الربيع الرابع "عنيزة ربيع وكتاب" لـ10 أيام

فعاليات منوعة للقضاء على التشوه البصري وتشجيع السياحة الداخلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - عنيزة
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ينطلق الأربعاء المقبل الموافق التاسع من شهر رجب، مهرجان "ألوان الربيع" في نسخته الرابعة، تحت شعار "عنيزة ربيع وكتاب"، ويستمر لمدة 10 أيام في مركز الملك فهد الحضاري.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان فهد بن سليمان الحصين: إن المهرجان يسعى لتحقيق عدد من الأهداف المتماشية مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م؛ يأتي على رأسها الحث على التحسين والتجميل، والمساهمة في القضاء على التشوه البصري عبر تحفيز المحلات المعنية بالمشاركة، وتقديم خدماتها وعروضها للزوار، إضافة إلى تعزيز الجوانب الاقتصادية للأسر والشباب والشركات".

وأضاف "الحصين": نهدف لخلق فرص للعمل للجنسين من الشباب، مع الحفاظ على أحد أهم أهداف المهرجان عبر التعريف بالمواقع وتشجيع السياحة الداخلية وما تمتلكه من مقومات حقيقية لا سيما في منطقة القصيم؛ في ظل متابعة واهتمام أمير المنطقة الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود الحريص دومًا على تميز المنطقة على كل الأصعدة".

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية بفضل الدور الكبير لبلدية عنيزة؛ حيث أعيد تهيئة الموقع من جديد وبطريقة جاذبة وملفتة للزوار، ستكون إضافة للحدث المنتظر في ظل متابعة دائمة من رئيس لجنة التنمية السياحية سعادة محافظ عنيزة.

واختتم "الحصين" بأن اللجنة المنظمة حرصت على السعي للتجديد وتنوع الفعاليات التي تشمل العروض الترفيهية والثقافية وفنون الاستعراض، إضافة إلى سجادة الورود والممرات الأنيقة والمضيئة وتنسيق الحدائق والأزهار ونقاط البيع للأسر للمنتجة وعربات الأطعمة وبستان الطفل وركن المواهب وقصص الملهمين.

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