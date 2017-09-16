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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس دولة فلسطين

"عباس" أكد وقوف فلسطين حكومةً وشعبًا مع المملكة للتصدي للأعمال الإرهابية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله‏-، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، عبّر فيه فخامته عن بالغ استنكاره للعمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" في بقيق وخريص.

وأكد الرئيس عباس وقوف فلسطين حكومةً وشعبًا مع المملكة للتصدي لهذه الأعمال العدوانية الإرهابية.

وشكر خادم الحرمين الشريفين، فخامة رئيس دولة فلسطين على ما أبداه من مشاعر استنكار لهذا العمل الإرهابي، مشيرًا - أيده الله - للانعكاسات الخطيرة لهذا العمل الإرهابي، ومؤكدًا - حفظه الله - قدرة المملكة على التصدي لمثل هذه الاعتداء الإرهابي والتعامل مع آثاره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس دولة فلسطين
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله‏-، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، عبّر فيه فخامته عن بالغ استنكاره للعمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" في بقيق وخريص.

وأكد الرئيس عباس وقوف فلسطين حكومةً وشعبًا مع المملكة للتصدي لهذه الأعمال العدوانية الإرهابية.

وشكر خادم الحرمين الشريفين، فخامة رئيس دولة فلسطين على ما أبداه من مشاعر استنكار لهذا العمل الإرهابي، مشيرًا - أيده الله - للانعكاسات الخطيرة لهذا العمل الإرهابي، ومؤكدًا - حفظه الله - قدرة المملكة على التصدي لمثل هذه الاعتداء الإرهابي والتعامل مع آثاره.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
09:22 PM
اخر تعديل
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
12:57 AM

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس دولة فلسطين

"عباس" أكد وقوف فلسطين حكومةً وشعبًا مع المملكة للتصدي للأعمال الإرهابية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله‏-، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، عبّر فيه فخامته عن بالغ استنكاره للعمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" في بقيق وخريص.

وأكد الرئيس عباس وقوف فلسطين حكومةً وشعبًا مع المملكة للتصدي لهذه الأعمال العدوانية الإرهابية.

وشكر خادم الحرمين الشريفين، فخامة رئيس دولة فلسطين على ما أبداه من مشاعر استنكار لهذا العمل الإرهابي، مشيرًا - أيده الله - للانعكاسات الخطيرة لهذا العمل الإرهابي، ومؤكدًا - حفظه الله - قدرة المملكة على التصدي لمثل هذه الاعتداء الإرهابي والتعامل مع آثاره.

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