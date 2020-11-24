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"العسومي" يُدين بشدة الاعتداء الإرهابي على محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة

أكد أنه عمل إرهابي جبان ضمن مخطط لاستهدف المنشآت الحيوية والاقتصادية

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف خزانًا للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة.

وقال "العسومي" في بيان له اليوم، إن استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية يُعد عملاً إرهابيًا جبانًا، ضمن مخطط لاستهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية، والتأثير على إمدادات الطاقة وأسعار النفط في السوق العالمي، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين الذين يقفون خلفها سواءً كانوا أفرادًا أو جماعات أو دولاً.

وعبّر رئيس البرلمان العربي عن ثقته في قدرة المملكة على حماية منشآتها الحيوية والاقتصادية وتصديها بحزم للجماعات الإرهابية، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية والاقتصادية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العسومي" يُدين بشدة الاعتداء الإرهابي على محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة
سبق

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف خزانًا للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة.

وقال "العسومي" في بيان له اليوم، إن استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية يُعد عملاً إرهابيًا جبانًا، ضمن مخطط لاستهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية، والتأثير على إمدادات الطاقة وأسعار النفط في السوق العالمي، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين الذين يقفون خلفها سواءً كانوا أفرادًا أو جماعات أو دولاً.

وعبّر رئيس البرلمان العربي عن ثقته في قدرة المملكة على حماية منشآتها الحيوية والاقتصادية وتصديها بحزم للجماعات الإرهابية، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية والاقتصادية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
12:12 AM

"العسومي" يُدين بشدة الاعتداء الإرهابي على محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة

أكد أنه عمل إرهابي جبان ضمن مخطط لاستهدف المنشآت الحيوية والاقتصادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف خزانًا للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة.

وقال "العسومي" في بيان له اليوم، إن استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية يُعد عملاً إرهابيًا جبانًا، ضمن مخطط لاستهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية، والتأثير على إمدادات الطاقة وأسعار النفط في السوق العالمي، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين الذين يقفون خلفها سواءً كانوا أفرادًا أو جماعات أو دولاً.

وعبّر رئيس البرلمان العربي عن ثقته في قدرة المملكة على حماية منشآتها الحيوية والاقتصادية وتصديها بحزم للجماعات الإرهابية، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية والاقتصادية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.

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