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إصدار الوثائق الإلكترونية لمنح "مخطط ولي العهد 9" بمكة للمواطنين الأسبوع المقبل

"الشريف" لـ"سبق": لا تحتاج لمراجعة.. وستصل رسائل نصية للمستفيدين بإتمام التسجيل

كشف المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف في تصريح إلى "سبق" أن الأمانة ستبدأ الأسبوع المقبل في إجراءات إنهاء منح "مخطط ولي العهد 9" بمكة المكرمة.

وأكد "الشريف" أن أمانة العاصمة المقدسة بدأت في إنهاء الإجراءات المتعلقة بمنح "مخطط ولي العهد 9" بمكة، وأنهت ذلك مع الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها كتابة عدل، إضافة إلى مكتب سمات للاستشارات الهندسية.

وأشار إلى أنه بداية من الأسبوع المقبل -بمشيئة الله- سوف تصدر أمانة العاصمة المقدسة الوثائق الإلكترونية للمواطنين. لافتًا إلى أنه لا يحتاج إلى مراجعة المواطنين لكتابة عدل أو حتى الأمانة؛ وستصلهم رسائل نصية على جوالاتهم، مفادها أنه تم تسجيل القطعة الأرضية بأسمائهم.

يُشار إلى أن منح "مخطط ولي العهد 9" بمكة المكرمة، التي تم إيقافها في وقت سابق، يتجاوز عددها خمسة آلاف قطعة.

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إصدار الوثائق الإلكترونية لمنح "مخطط ولي العهد 9" بمكة للمواطنين الأسبوع المقبل
سبق

كشف المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف في تصريح إلى "سبق" أن الأمانة ستبدأ الأسبوع المقبل في إجراءات إنهاء منح "مخطط ولي العهد 9" بمكة المكرمة.

وأكد "الشريف" أن أمانة العاصمة المقدسة بدأت في إنهاء الإجراءات المتعلقة بمنح "مخطط ولي العهد 9" بمكة، وأنهت ذلك مع الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها كتابة عدل، إضافة إلى مكتب سمات للاستشارات الهندسية.

وأشار إلى أنه بداية من الأسبوع المقبل -بمشيئة الله- سوف تصدر أمانة العاصمة المقدسة الوثائق الإلكترونية للمواطنين. لافتًا إلى أنه لا يحتاج إلى مراجعة المواطنين لكتابة عدل أو حتى الأمانة؛ وستصلهم رسائل نصية على جوالاتهم، مفادها أنه تم تسجيل القطعة الأرضية بأسمائهم.

يُشار إلى أن منح "مخطط ولي العهد 9" بمكة المكرمة، التي تم إيقافها في وقت سابق، يتجاوز عددها خمسة آلاف قطعة.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
11:49 PM

إصدار الوثائق الإلكترونية لمنح "مخطط ولي العهد 9" بمكة للمواطنين الأسبوع المقبل

"الشريف" لـ"سبق": لا تحتاج لمراجعة.. وستصل رسائل نصية للمستفيدين بإتمام التسجيل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,067

كشف المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف في تصريح إلى "سبق" أن الأمانة ستبدأ الأسبوع المقبل في إجراءات إنهاء منح "مخطط ولي العهد 9" بمكة المكرمة.

وأكد "الشريف" أن أمانة العاصمة المقدسة بدأت في إنهاء الإجراءات المتعلقة بمنح "مخطط ولي العهد 9" بمكة، وأنهت ذلك مع الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها كتابة عدل، إضافة إلى مكتب سمات للاستشارات الهندسية.

وأشار إلى أنه بداية من الأسبوع المقبل -بمشيئة الله- سوف تصدر أمانة العاصمة المقدسة الوثائق الإلكترونية للمواطنين. لافتًا إلى أنه لا يحتاج إلى مراجعة المواطنين لكتابة عدل أو حتى الأمانة؛ وستصلهم رسائل نصية على جوالاتهم، مفادها أنه تم تسجيل القطعة الأرضية بأسمائهم.

يُشار إلى أن منح "مخطط ولي العهد 9" بمكة المكرمة، التي تم إيقافها في وقت سابق، يتجاوز عددها خمسة آلاف قطعة.

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