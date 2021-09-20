"التحالف": نواصل منح تصاريح السفن المتوجهة لموانئ اليمن.. والحوثي يعطل

ميليشيات الحوثي تعطل دخول سفينتين محملتين بمواد غذائية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، استمرار منح التصاريح لجميع السفن المتوجهة إلى الموانئ اليمنية، متهماً الميليشيات الحوثية الإرهابية بتعطيل دخول السفن لميناء الحديدة، وفق ما ذكرت "العربية".



وقال التحالف إن ميليشيات الحوثي تعطل دخول السفينتين (TOROS M, LE RUBY) المحملتين بمواد غذائية.

وأعلن التحالف في وقت سابق، أنه بدأ تنفيذ عملية عسكرية نوعية شمال محافظة الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة، مطالباً المدنيين بالابتعاد عن المواقع المستهدفة حرصاً على سلامتهم.

وأشار إلى تدمير أربعة مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد والألغام البحرية، وهو ما سيسهم بحسب التحالف في ضمان سلامة حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية جنوب البحر الأحمر، كما أكد أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مشدداً على أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية.