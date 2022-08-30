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رب ضارة نافعة.. زيارة الوزن قد تقيك من هذا المرض القاتل!

خطيرة في السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية و"كوفيد-19"

كشفت دراسة حديثة، نُشرت مؤخرًا، أن زيادة الوزن يمكن أن يزيد من فرص النجاة من بعض الأمراض القاتلة.

ووفق دراسة أجراها علماء من جامعة "غوتنبرغ" السويدية، على 2196 شخصًا؛ فإن أولئك الذين لديهم محيط خصر كبير، كانوا أقل عرضة للوفاة من الالتهابات البكتيرية الشديدة، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية".

ووجدت الدراسة، أن 26% من المرضى الذين يعانون التهابات بكتيرية شديدة وكانوا بوزن طبيعي، ماتوا في غضون عام، مقارنة بـ17% بالنسبة لمجموعات كان فيها مؤشر كتلة الجسم أعلى.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن مؤلف الدراسة الدكتور آيسا أليسو قوله: "في معظم الأمراض تكون السمنة وزيادة الوزن أمرًا خطيرًا، وهو ما ينطبق على عدة أنواع من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، وعلى وجه الخصوص كوفيد-19؛ حيث يرتبط ارتفاع مؤشر كتلة الجسم بمعدلات وفيات أعلى؛ إلا أن الأمر مختلف مع الالتهابات البكتيرية الشديدة".

ومن جانبه، أوضح المؤلف المشارك في الدراسة الدكتور غونار جاكوبسون، أن "هناك حاجة إلى المزيد من التجارب لتسليط الضوء على كيفية تأثير وزن الجسم على دفاعات الجسم ضد العدوى حتى يمكن تخصيص العلاج".

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رب ضارة نافعة.. زيارة الوزن قد تقيك من هذا المرض القاتل!
سبق

كشفت دراسة حديثة، نُشرت مؤخرًا، أن زيادة الوزن يمكن أن يزيد من فرص النجاة من بعض الأمراض القاتلة.

ووفق دراسة أجراها علماء من جامعة "غوتنبرغ" السويدية، على 2196 شخصًا؛ فإن أولئك الذين لديهم محيط خصر كبير، كانوا أقل عرضة للوفاة من الالتهابات البكتيرية الشديدة، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية".

ووجدت الدراسة، أن 26% من المرضى الذين يعانون التهابات بكتيرية شديدة وكانوا بوزن طبيعي، ماتوا في غضون عام، مقارنة بـ17% بالنسبة لمجموعات كان فيها مؤشر كتلة الجسم أعلى.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن مؤلف الدراسة الدكتور آيسا أليسو قوله: "في معظم الأمراض تكون السمنة وزيادة الوزن أمرًا خطيرًا، وهو ما ينطبق على عدة أنواع من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، وعلى وجه الخصوص كوفيد-19؛ حيث يرتبط ارتفاع مؤشر كتلة الجسم بمعدلات وفيات أعلى؛ إلا أن الأمر مختلف مع الالتهابات البكتيرية الشديدة".

ومن جانبه، أوضح المؤلف المشارك في الدراسة الدكتور غونار جاكوبسون، أن "هناك حاجة إلى المزيد من التجارب لتسليط الضوء على كيفية تأثير وزن الجسم على دفاعات الجسم ضد العدوى حتى يمكن تخصيص العلاج".

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
09:01 AM

رب ضارة نافعة.. زيارة الوزن قد تقيك من هذا المرض القاتل!

خطيرة في السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية و"كوفيد-19"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت دراسة حديثة، نُشرت مؤخرًا، أن زيادة الوزن يمكن أن يزيد من فرص النجاة من بعض الأمراض القاتلة.

ووفق دراسة أجراها علماء من جامعة "غوتنبرغ" السويدية، على 2196 شخصًا؛ فإن أولئك الذين لديهم محيط خصر كبير، كانوا أقل عرضة للوفاة من الالتهابات البكتيرية الشديدة، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية".

ووجدت الدراسة، أن 26% من المرضى الذين يعانون التهابات بكتيرية شديدة وكانوا بوزن طبيعي، ماتوا في غضون عام، مقارنة بـ17% بالنسبة لمجموعات كان فيها مؤشر كتلة الجسم أعلى.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن مؤلف الدراسة الدكتور آيسا أليسو قوله: "في معظم الأمراض تكون السمنة وزيادة الوزن أمرًا خطيرًا، وهو ما ينطبق على عدة أنواع من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، وعلى وجه الخصوص كوفيد-19؛ حيث يرتبط ارتفاع مؤشر كتلة الجسم بمعدلات وفيات أعلى؛ إلا أن الأمر مختلف مع الالتهابات البكتيرية الشديدة".

ومن جانبه، أوضح المؤلف المشارك في الدراسة الدكتور غونار جاكوبسون، أن "هناك حاجة إلى المزيد من التجارب لتسليط الضوء على كيفية تأثير وزن الجسم على دفاعات الجسم ضد العدوى حتى يمكن تخصيص العلاج".

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