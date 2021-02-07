النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

باستثناء "التربية والتعليم".. إعلان الحكومة السودانية الجديدة غداً

حظيت بتوافق مجلس شركاء الفترة الانتقالية

ذكرت وكالة السودان للأنباء، اليوم (الأحد)، أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية اتفق على إعلان الحكومة غداً، والتي سيعلنها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعد حل الحكومة الحالية.

وأضافت الوكالة أن المجلس توافق في اجتماعه مساء اليوم، على إعلان الحكومة عدا وزارة التربية والتعليم، التي لا تزال تجري المشاورات بشأنها.

وأشارت مصادر على صلة بمجلس الشركاء الأربعاء الماضي إلى تأجيل الإعلان عن الحكومة الجديدة إلى الاثنين، بعدما كان من المقرر أن يعلن "حمدوك" تشكيلتها الخميس الماضي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
باستثناء "التربية والتعليم".. إعلان الحكومة السودانية الجديدة غداً
سبق

ذكرت وكالة السودان للأنباء، اليوم (الأحد)، أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية اتفق على إعلان الحكومة غداً، والتي سيعلنها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعد حل الحكومة الحالية.

وأضافت الوكالة أن المجلس توافق في اجتماعه مساء اليوم، على إعلان الحكومة عدا وزارة التربية والتعليم، التي لا تزال تجري المشاورات بشأنها.

وأشارت مصادر على صلة بمجلس الشركاء الأربعاء الماضي إلى تأجيل الإعلان عن الحكومة الجديدة إلى الاثنين، بعدما كان من المقرر أن يعلن "حمدوك" تشكيلتها الخميس الماضي.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
09:50 PM

باستثناء "التربية والتعليم".. إعلان الحكومة السودانية الجديدة غداً

حظيت بتوافق مجلس شركاء الفترة الانتقالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
153

ذكرت وكالة السودان للأنباء، اليوم (الأحد)، أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية اتفق على إعلان الحكومة غداً، والتي سيعلنها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعد حل الحكومة الحالية.

وأضافت الوكالة أن المجلس توافق في اجتماعه مساء اليوم، على إعلان الحكومة عدا وزارة التربية والتعليم، التي لا تزال تجري المشاورات بشأنها.

وأشارت مصادر على صلة بمجلس الشركاء الأربعاء الماضي إلى تأجيل الإعلان عن الحكومة الجديدة إلى الاثنين، بعدما كان من المقرر أن يعلن "حمدوك" تشكيلتها الخميس الماضي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,912
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,378
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,507
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,293

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة