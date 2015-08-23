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دار الإفتاء المصرية تحذر: موضة زواج "البارت -تايم" باطل ومحرم

دعت لعدم الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في العقود

بعد أن أثار زواج "البارت -تايم" أو "محدد الوقت" أو "الزواج الجزئي" باتفاق الطرفين، جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض، كآخر موضات الزواج التي تدخل سوق الزواج؛ حذرت دار الإفتاء المصرية بحسب أخبار التاسعة على قناة mbc من هذه الظواهر، داعية إلى عدم الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقود الزواج.

وأكدت في هذا الصدد أن فرض زمن محدد على أي عقد زواج يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد، ويجعل الزواج محرماً، ولا تترتب عليه آثار الزواج الشرعية.

وكان الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قد أباح هذا النوع من عقود الزواج في مداخلة هاتفية، ببرنامج "حوار الخميس"، وفرق بينه وبين زواج المتعة.

وأكد الشيخ الأزهري أنه "لا يستطيع أن يحرم زواج البارت تايم أو يجرمه، طالما استوفى عقد الزواج الشروط والأركان، وهذا ليس زواج متعة؛ لأن هذا الزواج يكون محدد المدة بشهر أو شهرين أو أكثر، وفي هذه الحالة يكون الزواج باطلاً".

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دار الإفتاء المصرية تحذر: موضة زواج "البارت -تايم" باطل ومحرم
سبق

بعد أن أثار زواج "البارت -تايم" أو "محدد الوقت" أو "الزواج الجزئي" باتفاق الطرفين، جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض، كآخر موضات الزواج التي تدخل سوق الزواج؛ حذرت دار الإفتاء المصرية بحسب أخبار التاسعة على قناة mbc من هذه الظواهر، داعية إلى عدم الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقود الزواج.

وأكدت في هذا الصدد أن فرض زمن محدد على أي عقد زواج يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد، ويجعل الزواج محرماً، ولا تترتب عليه آثار الزواج الشرعية.

وكان الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قد أباح هذا النوع من عقود الزواج في مداخلة هاتفية، ببرنامج "حوار الخميس"، وفرق بينه وبين زواج المتعة.

وأكد الشيخ الأزهري أنه "لا يستطيع أن يحرم زواج البارت تايم أو يجرمه، طالما استوفى عقد الزواج الشروط والأركان، وهذا ليس زواج متعة؛ لأن هذا الزواج يكون محدد المدة بشهر أو شهرين أو أكثر، وفي هذه الحالة يكون الزواج باطلاً".

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
12:23 AM

دار الإفتاء المصرية تحذر: موضة زواج "البارت -تايم" باطل ومحرم

دعت لعدم الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في العقود

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عبدالحكيم شار - الرياض
9
11,766

بعد أن أثار زواج "البارت -تايم" أو "محدد الوقت" أو "الزواج الجزئي" باتفاق الطرفين، جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض، كآخر موضات الزواج التي تدخل سوق الزواج؛ حذرت دار الإفتاء المصرية بحسب أخبار التاسعة على قناة mbc من هذه الظواهر، داعية إلى عدم الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقود الزواج.

وأكدت في هذا الصدد أن فرض زمن محدد على أي عقد زواج يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد، ويجعل الزواج محرماً، ولا تترتب عليه آثار الزواج الشرعية.

وكان الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قد أباح هذا النوع من عقود الزواج في مداخلة هاتفية، ببرنامج "حوار الخميس"، وفرق بينه وبين زواج المتعة.

وأكد الشيخ الأزهري أنه "لا يستطيع أن يحرم زواج البارت تايم أو يجرمه، طالما استوفى عقد الزواج الشروط والأركان، وهذا ليس زواج متعة؛ لأن هذا الزواج يكون محدد المدة بشهر أو شهرين أو أكثر، وفي هذه الحالة يكون الزواج باطلاً".

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