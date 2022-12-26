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بالفيديو .. طفل يواجه كلابًا ضالة أمام منزله وينجو منها في الطائف

أُصيب بالخوف والهلع وفرَّ هاربًا لمنزله.. والأهالي للجهة المختصة: أنقذونا!

نجا طفل في الطائف اليوم من "الكلاب الضالة" بعد أن هاجمته عند منزله مسببة له رعبًا وخوفًا شديدًا، فيما زادت مطالبات الأهالي للجهات المختصة للتخلص من "الكلاب الضالة"، وعدم التهاون بحياة الناس.

وكانت الواقعة بمخطط الأمير عبدالرحمن بالردف، بجانب مصلى العيد في الطائف، وكانت بعد صلاة المغرب، وكان الطفل في الشارع المقابل للمنزل، وفوجئ بمهاجمة ثلاثة من الكلاب عليه؛ ما دعاه للهرب، والتوجه نحو المنزل ناجيًا منها -ولله الحمد-، بعدما كادت تتمكن منه، محدثة بذلك خوفًا له ولباقي أهالي المخطط حيث تتكاثر الكلاب، وتنتشر بينهم مثيرة الرعب والهلع.

والد الطفل أكد لـ"سبق" الواقعة، مبينًا أنها ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها الكلاب ابنه، بل الثالثة، مشيرًا إلى تجمُّعها وانتشارها الكثيف والمخيف حول حديقة متنزه الردف، وبعدها يتسللون لداخل المتنزه، ويفزعون المتنزهين ومن يمارس رياضة المشي حول أسوار الحديقة، كما تعبث بالموقع.

وذكر أحد سكان الحي لـ"سبق" أن حالة مشابهة تعرَّض لها مواطن خمسيني في المخطط قبل نحو أسبوعين عندما هاجمته الكلاب، وتمكن من الهرب والنجاة منها، مؤكدًا أنهم أبلغوا الجهة المختصة كثيرًا بتلك الحالة، وانتشار الكلاب الضالة وبقائها في المخطط، فيما لا يزالون ينتظرون تحركًا عاجلاً، يقيهم شرورها، ويخلصهم منها، قبل أن تقع ضحية بسببها -لا قدر الله-.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. طفل يواجه كلابًا ضالة أمام منزله وينجو منها في الطائف
سبق

نجا طفل في الطائف اليوم من "الكلاب الضالة" بعد أن هاجمته عند منزله مسببة له رعبًا وخوفًا شديدًا، فيما زادت مطالبات الأهالي للجهات المختصة للتخلص من "الكلاب الضالة"، وعدم التهاون بحياة الناس.

وكانت الواقعة بمخطط الأمير عبدالرحمن بالردف، بجانب مصلى العيد في الطائف، وكانت بعد صلاة المغرب، وكان الطفل في الشارع المقابل للمنزل، وفوجئ بمهاجمة ثلاثة من الكلاب عليه؛ ما دعاه للهرب، والتوجه نحو المنزل ناجيًا منها -ولله الحمد-، بعدما كادت تتمكن منه، محدثة بذلك خوفًا له ولباقي أهالي المخطط حيث تتكاثر الكلاب، وتنتشر بينهم مثيرة الرعب والهلع.

والد الطفل أكد لـ"سبق" الواقعة، مبينًا أنها ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها الكلاب ابنه، بل الثالثة، مشيرًا إلى تجمُّعها وانتشارها الكثيف والمخيف حول حديقة متنزه الردف، وبعدها يتسللون لداخل المتنزه، ويفزعون المتنزهين ومن يمارس رياضة المشي حول أسوار الحديقة، كما تعبث بالموقع.

وذكر أحد سكان الحي لـ"سبق" أن حالة مشابهة تعرَّض لها مواطن خمسيني في المخطط قبل نحو أسبوعين عندما هاجمته الكلاب، وتمكن من الهرب والنجاة منها، مؤكدًا أنهم أبلغوا الجهة المختصة كثيرًا بتلك الحالة، وانتشار الكلاب الضالة وبقائها في المخطط، فيما لا يزالون ينتظرون تحركًا عاجلاً، يقيهم شرورها، ويخلصهم منها، قبل أن تقع ضحية بسببها -لا قدر الله-.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
11:30 PM

بالفيديو .. طفل يواجه كلابًا ضالة أمام منزله وينجو منها في الطائف

أُصيب بالخوف والهلع وفرَّ هاربًا لمنزله.. والأهالي للجهة المختصة: أنقذونا!

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فهد العتيبي - الطائف
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2,181

نجا طفل في الطائف اليوم من "الكلاب الضالة" بعد أن هاجمته عند منزله مسببة له رعبًا وخوفًا شديدًا، فيما زادت مطالبات الأهالي للجهات المختصة للتخلص من "الكلاب الضالة"، وعدم التهاون بحياة الناس.

وكانت الواقعة بمخطط الأمير عبدالرحمن بالردف، بجانب مصلى العيد في الطائف، وكانت بعد صلاة المغرب، وكان الطفل في الشارع المقابل للمنزل، وفوجئ بمهاجمة ثلاثة من الكلاب عليه؛ ما دعاه للهرب، والتوجه نحو المنزل ناجيًا منها -ولله الحمد-، بعدما كادت تتمكن منه، محدثة بذلك خوفًا له ولباقي أهالي المخطط حيث تتكاثر الكلاب، وتنتشر بينهم مثيرة الرعب والهلع.

والد الطفل أكد لـ"سبق" الواقعة، مبينًا أنها ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها الكلاب ابنه، بل الثالثة، مشيرًا إلى تجمُّعها وانتشارها الكثيف والمخيف حول حديقة متنزه الردف، وبعدها يتسللون لداخل المتنزه، ويفزعون المتنزهين ومن يمارس رياضة المشي حول أسوار الحديقة، كما تعبث بالموقع.

وذكر أحد سكان الحي لـ"سبق" أن حالة مشابهة تعرَّض لها مواطن خمسيني في المخطط قبل نحو أسبوعين عندما هاجمته الكلاب، وتمكن من الهرب والنجاة منها، مؤكدًا أنهم أبلغوا الجهة المختصة كثيرًا بتلك الحالة، وانتشار الكلاب الضالة وبقائها في المخطط، فيما لا يزالون ينتظرون تحركًا عاجلاً، يقيهم شرورها، ويخلصهم منها، قبل أن تقع ضحية بسببها -لا قدر الله-.

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