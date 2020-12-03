النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد الخسارة الخامسة في الدوري.. مدرب النصر يقترب من الرحيل

تسربت أنباء إعلامية عن اجتماع عاجل لإدارة النصر، مساء اليوم، لإصدار قرار الاستغناء عن خدمات المدير الفني للفريق الكروي الأول البرتغالي روي فيتوريا، بعد الخسارة الخامسة للفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الخميس، أمام أبها 2/1.

وتشير المصادر إلى تنحي "فيتوريا " عن قيادة الفريق "فنياً" وإسناد المهمة لمدرب فئة الشباب "مؤقتاً "، حتى يتم استقطاب جهاز فني جديد.

الجدير بالذكر أن النصر يقبع في المركز الـ 15 برصيد 3 نقاط فقط، وكان قبل أيام خسر نهائي الكأس أمام غريمه التقليدي الهلال.

النصر مدرب النصر روي فيتوريا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بعد الخسارة الخامسة في الدوري.. مدرب النصر يقترب من الرحيل
سبق

تسربت أنباء إعلامية عن اجتماع عاجل لإدارة النصر، مساء اليوم، لإصدار قرار الاستغناء عن خدمات المدير الفني للفريق الكروي الأول البرتغالي روي فيتوريا، بعد الخسارة الخامسة للفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الخميس، أمام أبها 2/1.

وتشير المصادر إلى تنحي "فيتوريا " عن قيادة الفريق "فنياً" وإسناد المهمة لمدرب فئة الشباب "مؤقتاً "، حتى يتم استقطاب جهاز فني جديد.

الجدير بالذكر أن النصر يقبع في المركز الـ 15 برصيد 3 نقاط فقط، وكان قبل أيام خسر نهائي الكأس أمام غريمه التقليدي الهلال.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
10:09 PM

بعد الخسارة الخامسة في الدوري.. مدرب النصر يقترب من الرحيل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
4,069

تسربت أنباء إعلامية عن اجتماع عاجل لإدارة النصر، مساء اليوم، لإصدار قرار الاستغناء عن خدمات المدير الفني للفريق الكروي الأول البرتغالي روي فيتوريا، بعد الخسارة الخامسة للفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الخميس، أمام أبها 2/1.

وتشير المصادر إلى تنحي "فيتوريا " عن قيادة الفريق "فنياً" وإسناد المهمة لمدرب فئة الشباب "مؤقتاً "، حتى يتم استقطاب جهاز فني جديد.

الجدير بالذكر أن النصر يقبع في المركز الـ 15 برصيد 3 نقاط فقط، وكان قبل أيام خسر نهائي الكأس أمام غريمه التقليدي الهلال.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,311
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,369
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,117
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,762

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة