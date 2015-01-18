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منصة وتطبيق.. إطلاق مشروع مقرأة الحرمين الشريفين للكتاب والسنة النبوية

عشر لغات معتمدة وكبائن للقراء والمحدثين بأحدث التقنيات وأفضل المعايير التقنية

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في وكالة التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي- مشروع مقرأة الحرمين الشريفين والسنة النبوية، الذي يتكون من منصة رقمية وتطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية وعشر لغات معتمدة وكبائن للقراء والمحدثين، بأحدث التقنيات وأفضل المعايير التقنية؛ بهدف الارتقاء بمنظومة ومنهج علوم القرآن والحديث النبوي، والوصول إلى مليون مشترك في هذه المنصة، واتساع مفهوم تصحيح التلاوة ليكون مرجعًا للمسلمين في جميع أرجاء العالم.

وسيتم إنشاء مقرأة حديثة من نوعها تُمَكّن المحدثين من قراءة السنة النبوية، وتطبيق أفضل الأساليب لتعليم السنة النبوية، على يد أهل العلم وذوي الخبرة المتخصصين، وتخريج كوكبة من الطلاب المؤهلين لتدريس القرآن الكريم والسنة النبوية.

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منصة وتطبيق.. إطلاق مشروع مقرأة الحرمين الشريفين للكتاب والسنة النبوية
سبق

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في وكالة التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي- مشروع مقرأة الحرمين الشريفين والسنة النبوية، الذي يتكون من منصة رقمية وتطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية وعشر لغات معتمدة وكبائن للقراء والمحدثين، بأحدث التقنيات وأفضل المعايير التقنية؛ بهدف الارتقاء بمنظومة ومنهج علوم القرآن والحديث النبوي، والوصول إلى مليون مشترك في هذه المنصة، واتساع مفهوم تصحيح التلاوة ليكون مرجعًا للمسلمين في جميع أرجاء العالم.

وسيتم إنشاء مقرأة حديثة من نوعها تُمَكّن المحدثين من قراءة السنة النبوية، وتطبيق أفضل الأساليب لتعليم السنة النبوية، على يد أهل العلم وذوي الخبرة المتخصصين، وتخريج كوكبة من الطلاب المؤهلين لتدريس القرآن الكريم والسنة النبوية.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
11:19 AM

منصة وتطبيق.. إطلاق مشروع مقرأة الحرمين الشريفين للكتاب والسنة النبوية

عشر لغات معتمدة وكبائن للقراء والمحدثين بأحدث التقنيات وأفضل المعايير التقنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في وكالة التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي- مشروع مقرأة الحرمين الشريفين والسنة النبوية، الذي يتكون من منصة رقمية وتطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية وعشر لغات معتمدة وكبائن للقراء والمحدثين، بأحدث التقنيات وأفضل المعايير التقنية؛ بهدف الارتقاء بمنظومة ومنهج علوم القرآن والحديث النبوي، والوصول إلى مليون مشترك في هذه المنصة، واتساع مفهوم تصحيح التلاوة ليكون مرجعًا للمسلمين في جميع أرجاء العالم.

وسيتم إنشاء مقرأة حديثة من نوعها تُمَكّن المحدثين من قراءة السنة النبوية، وتطبيق أفضل الأساليب لتعليم السنة النبوية، على يد أهل العلم وذوي الخبرة المتخصصين، وتخريج كوكبة من الطلاب المؤهلين لتدريس القرآن الكريم والسنة النبوية.

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142 مليون ..

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