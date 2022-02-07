النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ملكية ينبع" تفتتح مقر التنمية الصناعية وتطلق برنامجًا لدعم ريادة الأعمال

"القرشي" دشّن جائزة تحفيز ثقافة الابتكار والتزود بالمعرفة لتطوير القدرات

افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، مقر قسم التنمية الصناعية بمعهد ينبع التقني، الذي يهدف إلى تمكين رواد الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة محفزة داعمة للابتكار في مجال ريادة الأعمال بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي ورئيس الغرفة التجارية بينبع أحمد الشغدلي وبعض رؤساء الشركات الصناعية بمدينة بينبع الصناعية.

ودشّن "القرشي" جائزة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع لريادة الأعمال، التي تهدف إلى استقطاب رواد الأعمال المتميزين والمهتمين بإنشاء مشاريع تخدم مدينة ينبع الصناعية ورؤية المملكة 2030، كما تساهم في تعزيز وتمكين ريادة الأعمال ونشر ثقافة الابتكار، والتزود بالمعرفة اللازمة لتطوير قدراتهم على بناء المشاريع الريادية من خلال تعلم وتطبيق الممارسات العملية لهيكلة الأفكار، وبناء نماذج وخطط العمل واستراتيجيات النمو في المجالات الصناعية، وصقل مهارات الرواد اللازمة لصياغة وصناعة الحلول المبتكرة باستخدام نموذج التفكير التصميمي ودراسة السوق المستهدف، وصياغة وبناء نموذج العمل التجاري، وبناء فريق العمل وخطة الموارد البشرية، وبناء الخطة المالية وصياغة الأهداف ومؤشرات الأداء، واختبار النموذج الأولي، وبناء خطة عمل تقديم العرض للمستثمر والربط بالقنوات التمويلية.

ويحصل المشروع الفائز بالمركز الأول بالمسابقة على جائزة نقدية قدرها (15 ألف ريال سعودي)، والثاني (10 آلاف ريال سعودي)، والثالث (5 آلاف ريال سعودي)، كما يحصل رائد الأعمال الواعد على جائزة نقدية قدرها (3 آلاف ريال سعودي)، بالإضافة إلى خدمات الاحتضان في أحد برامج التنمية الصناعية لكل المشاريع الفائزة والتي تُمَكّن رائد العمل من الاستفادة من مرافق التنمية الصناعية المختلفة والمشاركة بورش العمل والتدريب والاستشارات والإرشاد والتوجيه وغيرها من الخدمات.

الهيئة الملكية بينبع الصناعية ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ملكية ينبع" تفتتح مقر التنمية الصناعية وتطلق برنامجًا لدعم ريادة الأعمال
سبق

افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، مقر قسم التنمية الصناعية بمعهد ينبع التقني، الذي يهدف إلى تمكين رواد الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة محفزة داعمة للابتكار في مجال ريادة الأعمال بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي ورئيس الغرفة التجارية بينبع أحمد الشغدلي وبعض رؤساء الشركات الصناعية بمدينة بينبع الصناعية.

ودشّن "القرشي" جائزة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع لريادة الأعمال، التي تهدف إلى استقطاب رواد الأعمال المتميزين والمهتمين بإنشاء مشاريع تخدم مدينة ينبع الصناعية ورؤية المملكة 2030، كما تساهم في تعزيز وتمكين ريادة الأعمال ونشر ثقافة الابتكار، والتزود بالمعرفة اللازمة لتطوير قدراتهم على بناء المشاريع الريادية من خلال تعلم وتطبيق الممارسات العملية لهيكلة الأفكار، وبناء نماذج وخطط العمل واستراتيجيات النمو في المجالات الصناعية، وصقل مهارات الرواد اللازمة لصياغة وصناعة الحلول المبتكرة باستخدام نموذج التفكير التصميمي ودراسة السوق المستهدف، وصياغة وبناء نموذج العمل التجاري، وبناء فريق العمل وخطة الموارد البشرية، وبناء الخطة المالية وصياغة الأهداف ومؤشرات الأداء، واختبار النموذج الأولي، وبناء خطة عمل تقديم العرض للمستثمر والربط بالقنوات التمويلية.

ويحصل المشروع الفائز بالمركز الأول بالمسابقة على جائزة نقدية قدرها (15 ألف ريال سعودي)، والثاني (10 آلاف ريال سعودي)، والثالث (5 آلاف ريال سعودي)، كما يحصل رائد الأعمال الواعد على جائزة نقدية قدرها (3 آلاف ريال سعودي)، بالإضافة إلى خدمات الاحتضان في أحد برامج التنمية الصناعية لكل المشاريع الفائزة والتي تُمَكّن رائد العمل من الاستفادة من مرافق التنمية الصناعية المختلفة والمشاركة بورش العمل والتدريب والاستشارات والإرشاد والتوجيه وغيرها من الخدمات.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
12:33 PM

"ملكية ينبع" تفتتح مقر التنمية الصناعية وتطلق برنامجًا لدعم ريادة الأعمال

"القرشي" دشّن جائزة تحفيز ثقافة الابتكار والتزود بالمعرفة لتطوير القدرات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
737

افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، مقر قسم التنمية الصناعية بمعهد ينبع التقني، الذي يهدف إلى تمكين رواد الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة محفزة داعمة للابتكار في مجال ريادة الأعمال بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي ورئيس الغرفة التجارية بينبع أحمد الشغدلي وبعض رؤساء الشركات الصناعية بمدينة بينبع الصناعية.

ودشّن "القرشي" جائزة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع لريادة الأعمال، التي تهدف إلى استقطاب رواد الأعمال المتميزين والمهتمين بإنشاء مشاريع تخدم مدينة ينبع الصناعية ورؤية المملكة 2030، كما تساهم في تعزيز وتمكين ريادة الأعمال ونشر ثقافة الابتكار، والتزود بالمعرفة اللازمة لتطوير قدراتهم على بناء المشاريع الريادية من خلال تعلم وتطبيق الممارسات العملية لهيكلة الأفكار، وبناء نماذج وخطط العمل واستراتيجيات النمو في المجالات الصناعية، وصقل مهارات الرواد اللازمة لصياغة وصناعة الحلول المبتكرة باستخدام نموذج التفكير التصميمي ودراسة السوق المستهدف، وصياغة وبناء نموذج العمل التجاري، وبناء فريق العمل وخطة الموارد البشرية، وبناء الخطة المالية وصياغة الأهداف ومؤشرات الأداء، واختبار النموذج الأولي، وبناء خطة عمل تقديم العرض للمستثمر والربط بالقنوات التمويلية.

ويحصل المشروع الفائز بالمركز الأول بالمسابقة على جائزة نقدية قدرها (15 ألف ريال سعودي)، والثاني (10 آلاف ريال سعودي)، والثالث (5 آلاف ريال سعودي)، كما يحصل رائد الأعمال الواعد على جائزة نقدية قدرها (3 آلاف ريال سعودي)، بالإضافة إلى خدمات الاحتضان في أحد برامج التنمية الصناعية لكل المشاريع الفائزة والتي تُمَكّن رائد العمل من الاستفادة من مرافق التنمية الصناعية المختلفة والمشاركة بورش العمل والتدريب والاستشارات والإرشاد والتوجيه وغيرها من الخدمات.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,466
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,277
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,986
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,038

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة