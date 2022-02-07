"ملكية ينبع" تفتتح مقر التنمية الصناعية وتطلق برنامجًا لدعم ريادة الأعمال

"القرشي" دشّن جائزة تحفيز ثقافة الابتكار والتزود بالمعرفة لتطوير القدرات

افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، مقر قسم التنمية الصناعية بمعهد ينبع التقني، الذي يهدف إلى تمكين رواد الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة محفزة داعمة للابتكار في مجال ريادة الأعمال بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي ورئيس الغرفة التجارية بينبع أحمد الشغدلي وبعض رؤساء الشركات الصناعية بمدينة بينبع الصناعية.

ودشّن "القرشي" جائزة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع لريادة الأعمال، التي تهدف إلى استقطاب رواد الأعمال المتميزين والمهتمين بإنشاء مشاريع تخدم مدينة ينبع الصناعية ورؤية المملكة 2030، كما تساهم في تعزيز وتمكين ريادة الأعمال ونشر ثقافة الابتكار، والتزود بالمعرفة اللازمة لتطوير قدراتهم على بناء المشاريع الريادية من خلال تعلم وتطبيق الممارسات العملية لهيكلة الأفكار، وبناء نماذج وخطط العمل واستراتيجيات النمو في المجالات الصناعية، وصقل مهارات الرواد اللازمة لصياغة وصناعة الحلول المبتكرة باستخدام نموذج التفكير التصميمي ودراسة السوق المستهدف، وصياغة وبناء نموذج العمل التجاري، وبناء فريق العمل وخطة الموارد البشرية، وبناء الخطة المالية وصياغة الأهداف ومؤشرات الأداء، واختبار النموذج الأولي، وبناء خطة عمل تقديم العرض للمستثمر والربط بالقنوات التمويلية.

ويحصل المشروع الفائز بالمركز الأول بالمسابقة على جائزة نقدية قدرها (15 ألف ريال سعودي)، والثاني (10 آلاف ريال سعودي)، والثالث (5 آلاف ريال سعودي)، كما يحصل رائد الأعمال الواعد على جائزة نقدية قدرها (3 آلاف ريال سعودي)، بالإضافة إلى خدمات الاحتضان في أحد برامج التنمية الصناعية لكل المشاريع الفائزة والتي تُمَكّن رائد العمل من الاستفادة من مرافق التنمية الصناعية المختلفة والمشاركة بورش العمل والتدريب والاستشارات والإرشاد والتوجيه وغيرها من الخدمات.