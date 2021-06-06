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جوجل يسير على نهج أبل في حماية مستخدمي "أندرويد"

سارت شركة "جوجل" الأمريكية على نهج منافستها "أبل" في حماية مستخدمي نظام تشغيل "أندرويد".

وأوضح تقرير منشور على موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن جوجل ستسمح لمستخدمي أندرويد بإلغاء الاشتراك في تتبع الإعلانات.

وأشارت إلى أن الطريقة التي اتبعتها جوجل في إيقاف تتبع الإعلانات على أندرويد، تختلف عن تلك المستخدمة في أبل؛ حيث حصرتها الشركة الأمريكية بدءًا من نظام تشغيل "أندرويد 12".

ولن يتمكن المطورون أو أصحاب التطبيقات بعد الآن، من الوصول إلى معرف الإعلانات المستهدف بها مستخدمو هواتف "أندرويد"، بدءًا من "أندرويد 12".

ويمكن للمستخدم أيضًا إلغاء أي تتبع سابق للإعلانات، عن طريق الدخول إلى إعدادات "أندرويد" واختيار خيار "جوجل" ثم الذهاب إلى أيقونة الإعلانات.

وستقدم جوجل لأصحاب التطبيقات، طريقة جديدة لتقديم التحليلات بدلًا من تتبع الإعلانات.

وسيتم إدخال تلك التعديلات على أندرويد بدءًا من أواخر عام 2021 أو أوائل عام 2022، وسيمكن لأي مستخدم إيقاف تتبع الإعلانات أو تخصيص إعلانات معينة على هاتفه.

شركة جوجل الأمريكية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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جوجل يسير على نهج أبل في حماية مستخدمي "أندرويد"
سبق

سارت شركة "جوجل" الأمريكية على نهج منافستها "أبل" في حماية مستخدمي نظام تشغيل "أندرويد".

وأوضح تقرير منشور على موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن جوجل ستسمح لمستخدمي أندرويد بإلغاء الاشتراك في تتبع الإعلانات.

وأشارت إلى أن الطريقة التي اتبعتها جوجل في إيقاف تتبع الإعلانات على أندرويد، تختلف عن تلك المستخدمة في أبل؛ حيث حصرتها الشركة الأمريكية بدءًا من نظام تشغيل "أندرويد 12".

ولن يتمكن المطورون أو أصحاب التطبيقات بعد الآن، من الوصول إلى معرف الإعلانات المستهدف بها مستخدمو هواتف "أندرويد"، بدءًا من "أندرويد 12".

ويمكن للمستخدم أيضًا إلغاء أي تتبع سابق للإعلانات، عن طريق الدخول إلى إعدادات "أندرويد" واختيار خيار "جوجل" ثم الذهاب إلى أيقونة الإعلانات.

وستقدم جوجل لأصحاب التطبيقات، طريقة جديدة لتقديم التحليلات بدلًا من تتبع الإعلانات.

وسيتم إدخال تلك التعديلات على أندرويد بدءًا من أواخر عام 2021 أو أوائل عام 2022، وسيمكن لأي مستخدم إيقاف تتبع الإعلانات أو تخصيص إعلانات معينة على هاتفه.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
10:51 AM

جوجل يسير على نهج أبل في حماية مستخدمي "أندرويد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سارت شركة "جوجل" الأمريكية على نهج منافستها "أبل" في حماية مستخدمي نظام تشغيل "أندرويد".

وأوضح تقرير منشور على موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن جوجل ستسمح لمستخدمي أندرويد بإلغاء الاشتراك في تتبع الإعلانات.

وأشارت إلى أن الطريقة التي اتبعتها جوجل في إيقاف تتبع الإعلانات على أندرويد، تختلف عن تلك المستخدمة في أبل؛ حيث حصرتها الشركة الأمريكية بدءًا من نظام تشغيل "أندرويد 12".

ولن يتمكن المطورون أو أصحاب التطبيقات بعد الآن، من الوصول إلى معرف الإعلانات المستهدف بها مستخدمو هواتف "أندرويد"، بدءًا من "أندرويد 12".

ويمكن للمستخدم أيضًا إلغاء أي تتبع سابق للإعلانات، عن طريق الدخول إلى إعدادات "أندرويد" واختيار خيار "جوجل" ثم الذهاب إلى أيقونة الإعلانات.

وستقدم جوجل لأصحاب التطبيقات، طريقة جديدة لتقديم التحليلات بدلًا من تتبع الإعلانات.

وسيتم إدخال تلك التعديلات على أندرويد بدءًا من أواخر عام 2021 أو أوائل عام 2022، وسيمكن لأي مستخدم إيقاف تتبع الإعلانات أو تخصيص إعلانات معينة على هاتفه.

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