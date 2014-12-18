أنابيب "رأس الخير" تعزّز استخدام المواد اللامعدنية والمحافظة على البيئة والجودة وتقليل التكلفة

ضمن إطار إستراتيجية "أرامكو" للمحافظة على البيئة

في إطار إستراتيجية أرامكو السعودية الرامية لتعزيز استخدام المواد اللامعدنية لمقاومة التآكل واستخدام النفط الخام لتحويله إلى بتروكيميائيات، قيّم فريق إدارة مشروع شبكة الأنابيب التي تخدم محيط مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير، وبدعم من إدارة الخدمات الاستشارية، مختلف الأنظمة القائمة على المواد اللامعدنية خلال مرحلة التصميم.

وظهر جليًا حجم المزايا التي ينطوي عليها استخدام تلك المواد في المشروع الضخم، الذي يتألف من شبكات أنابيب منافع يصل طولها إلى أكثر من 300 كيلومتر، خاصة الأنابيب المصنعة من مادتي البولي إيثيلين عالي الكثافة والبولي فينيل كلورايد.

ويسهم استخدام المواد اللامعدنية في المحافظة على البيئة، وتقليل التكلفة، كما يحسن الجدول الزمني للمشاريع مع المحافظة على مستوى الجودة.

القيمة المضافة للخيار البديل

وأكدت أرامكو السعودية أن استخدام المواد اللامعدنية من شأنه أن يعطي فوائد بيئية تتمثل في خفض انبعاثات الكربون التي ترافق عملية إنتاج المواد، إلى جانب تلك التي تتعلق بنقلها، نظرًا لخفة وزنها ولكونها تنتج محليًا.

كما تمتاز الأنابيب المصنعة من هاتين المادتين بقابليتها لإعادة التدوير، وعمرها الافتراضي الطويل نسبيًا بحيث يمكن الاستفادة منها لـ 20 عامًا على الأقل دون الحاجة لاستبدالها، كما يمكن إعادة تدوير أي مخلفات مادية تنتج عنها، واستخدامها لإنتاج أنابيب جديدة أو منتجات أخرى.

سهولة في التركيب وانخفاض في التكلفة

وفي السياق نفسه، أكد مقاولو المشروع أن عملية تركيب شبكات أنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة والبولي فينيل كلورايد كانت أقل من حيث التكلفة، كما أنها كانت أسهل وأسرع من حيث التركيب، حيث يمكن تجميع شبكات الأنابيب داخل خنادق الحفر أو خارجها.

ويسلّط نجاح ذلك المشروع الضخم الضوء على الفوائد المترتبة على استخدام منتجات المواد اللامعدنية ذات الجدوى الاقتصادية العالية، التي تسهم في المحافظة على البيئة، وتحسن الجدول الزمني لإنجاز المشاريع مع المحافظة على مستوى الجودة.

مجمع عالمي في رأس الخير

وبمجرد اكتمال إنشاء مرافق مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، سيصبح أكبر مجمع من نوعه في المملكة والشرق الأوسط من حيث الطاقة الإنتاجية والحجم، وسيكون ركيزة رئيسة تسهم في دعم رؤية المملكة 2030، حيث سيتيح للمملكة تصنيع المنصات البحرية، وبناء سفن جديدة، وتوفير خدمات الصيانة والإصلاح والتوضيب، كما سيكون مهيأً للتعامل مع أضخم الناقلات العملاقة، التي قد يتجاوز طولها 300 متر.

ويقع المجمع في منطقة رأس الخير على الساحل الشرقي، على بعد 80 كيلومترًا شمال مدينة الجبيل الصناعية.