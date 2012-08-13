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الفيصل: نسبة الحجاج المخالفين انخفضت 29% وهناك مشاريع تطويرية قادمة

قال في مؤتمر صحفي: ضخ ٤١ مليون متر مكعب مياه وتقديم العلاج لنصف مليون

قال أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل: إن القيادة دائمًا ما تصب اهتمامها لراحة #ضيوف_الرحمن، ونثمن جهود المشاركين في #الحج ومن ساهموا في نجاحه.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم: تم ضخ ٤١ مليون متر مكعب من المياه، وتقديم الخدمة العلاجية لنصف مليون حاج.

وأعلن الفيصل عن انخفاض نسبة الحجاج المخالفين بواقع 29% لحج هذا العام، وقال: هناك مشاريع عدة تطويرية نعمل على تحقيقها في المستقبل القريب.

وأوضح الفيصل أن هناك أسعارًا محددة لكل فئات الحج.

وقال: تحديد أعداد الحجاج في كل بلد اتخذ بالإجماع بين الدول الإسلامية.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الفيصل: نسبة الحجاج المخالفين انخفضت 29% وهناك مشاريع تطويرية قادمة
سبق

قال أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل: إن القيادة دائمًا ما تصب اهتمامها لراحة #ضيوف_الرحمن، ونثمن جهود المشاركين في #الحج ومن ساهموا في نجاحه.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم: تم ضخ ٤١ مليون متر مكعب من المياه، وتقديم الخدمة العلاجية لنصف مليون حاج.

وأعلن الفيصل عن انخفاض نسبة الحجاج المخالفين بواقع 29% لحج هذا العام، وقال: هناك مشاريع عدة تطويرية نعمل على تحقيقها في المستقبل القريب.

وأوضح الفيصل أن هناك أسعارًا محددة لكل فئات الحج.

وقال: تحديد أعداد الحجاج في كل بلد اتخذ بالإجماع بين الدول الإسلامية.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
01:40 PM
اخر تعديل
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
03:05 PM

الفيصل: نسبة الحجاج المخالفين انخفضت 29% وهناك مشاريع تطويرية قادمة

قال في مؤتمر صحفي: ضخ ٤١ مليون متر مكعب مياه وتقديم العلاج لنصف مليون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,883

قال أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل: إن القيادة دائمًا ما تصب اهتمامها لراحة #ضيوف_الرحمن، ونثمن جهود المشاركين في #الحج ومن ساهموا في نجاحه.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم: تم ضخ ٤١ مليون متر مكعب من المياه، وتقديم الخدمة العلاجية لنصف مليون حاج.

وأعلن الفيصل عن انخفاض نسبة الحجاج المخالفين بواقع 29% لحج هذا العام، وقال: هناك مشاريع عدة تطويرية نعمل على تحقيقها في المستقبل القريب.

وأوضح الفيصل أن هناك أسعارًا محددة لكل فئات الحج.

وقال: تحديد أعداد الحجاج في كل بلد اتخذ بالإجماع بين الدول الإسلامية.

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