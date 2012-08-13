الفيصل: نسبة الحجاج المخالفين انخفضت 29% وهناك مشاريع تطويرية قادمة
قال في مؤتمر صحفي: ضخ ٤١ مليون متر مكعب مياه وتقديم العلاج لنصف مليون
قال أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل: إن القيادة دائمًا ما تصب اهتمامها لراحة #ضيوف_الرحمن، ونثمن جهود المشاركين في #الحج ومن ساهموا في نجاحه.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم: تم ضخ ٤١ مليون متر مكعب من المياه، وتقديم الخدمة العلاجية لنصف مليون حاج.
وأعلن الفيصل عن انخفاض نسبة الحجاج المخالفين بواقع 29% لحج هذا العام، وقال: هناك مشاريع عدة تطويرية نعمل على تحقيقها في المستقبل القريب.
وأوضح الفيصل أن هناك أسعارًا محددة لكل فئات الحج.
وقال: تحديد أعداد الحجاج في كل بلد اتخذ بالإجماع بين الدول الإسلامية.
موسم الحج لعام 1440هـ
الحج 1440هـ
الحج
الفيصل: نسبة الحجاج المخالفين انخفضت 29% وهناك مشاريع تطويرية قادمة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-08-13
قال أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل: إن القيادة دائمًا ما تصب اهتمامها لراحة #ضيوف_الرحمن، ونثمن جهود المشاركين في #الحج ومن ساهموا في نجاحه.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم: تم ضخ ٤١ مليون متر مكعب من المياه، وتقديم الخدمة العلاجية لنصف مليون حاج.
وأعلن الفيصل عن انخفاض نسبة الحجاج المخالفين بواقع 29% لحج هذا العام، وقال: هناك مشاريع عدة تطويرية نعمل على تحقيقها في المستقبل القريب.
وأوضح الفيصل أن هناك أسعارًا محددة لكل فئات الحج.
وقال: تحديد أعداد الحجاج في كل بلد اتخذ بالإجماع بين الدول الإسلامية.
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
01:40 PM
اخر تعديل
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
03:05 PM
الفيصل: نسبة الحجاج المخالفين انخفضت 29% وهناك مشاريع تطويرية قادمة
قال في مؤتمر صحفي: ضخ ٤١ مليون متر مكعب مياه وتقديم العلاج لنصف مليون
قال أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل: إن القيادة دائمًا ما تصب اهتمامها لراحة #ضيوف_الرحمن، ونثمن جهود المشاركين في #الحج ومن ساهموا في نجاحه.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم: تم ضخ ٤١ مليون متر مكعب من المياه، وتقديم الخدمة العلاجية لنصف مليون حاج.
وأعلن الفيصل عن انخفاض نسبة الحجاج المخالفين بواقع 29% لحج هذا العام، وقال: هناك مشاريع عدة تطويرية نعمل على تحقيقها في المستقبل القريب.
وأوضح الفيصل أن هناك أسعارًا محددة لكل فئات الحج.
وقال: تحديد أعداد الحجاج في كل بلد اتخذ بالإجماع بين الدول الإسلامية.