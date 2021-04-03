دعماً لمحادثات فيينا.. فرنسا تطالب إيران بوقف أي انتهاك لالتزاماتها النووية

"لودريان" حث طهران على التعامل البناء معها

طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إبف لودريان، اليوم (السبت)، إيران بوقف أي انتهاك لالتزاماتها النووية الحالية؛ لدعم المحادثات المقرر إجراؤها في العاصمة النمساوية فيينا، الثلاثاء المقبل.

وحث "لودريان" خلال اتصال هاتفي من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، طهران على التعامل البنّاء خلال المحادثات النووية المقبلة، وفقاً لـ"رويترز".

وتعقد إيران محادثات في فيينا مع القوى العالمية الموقعة على الاتفاق النووي المبرم في 2015، كما تجري محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن العودة للاتفاق.