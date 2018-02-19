بسبب الأمطار.. إمارة مكة تعلن إغلاق "طريق الهدا" بالطائف احترازيًّا

بسبب الأمطار.. إمارة مكة تعلن إغلاق "طريق الهدا" بالطائف احترازيًّا
الإجراء مؤقت ويشمل الاتجاهين.. محافظات عدة بمكة تشهد هطولات متفرقة
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن إغلاق مؤقت لـ"طريق الهدا" احترازيًّا.
وأوضحت إمارة مكة أن الإغلاق سيكون في الاتجاهين؛ وذلك بسبب هطول الأمطار.
وكانت محافظات عدة بمكة المكرمة، قد شهدت صباح اليوم أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في الرؤية.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه في وقت سابق من حالة تستمر للخامسة مساء تشمل عدة محافظات.
بسبب الأمطار.. إمارة مكة تعلن إغلاق "طريق الهدا" بالطائف احترازيًّا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-02-19
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن إغلاق مؤقت لـ"طريق الهدا" احترازيًّا.
وأوضحت إمارة مكة أن الإغلاق سيكون في الاتجاهين؛ وذلك بسبب هطول الأمطار.
وكانت محافظات عدة بمكة المكرمة، قد شهدت صباح اليوم أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في الرؤية.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه في وقت سابق من حالة تستمر للخامسة مساء تشمل عدة محافظات.
19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
02:14 PM
اخر تعديل
19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
02:32 PM
بسبب الأمطار.. إمارة مكة تعلن إغلاق "طريق الهدا" بالطائف احترازيًّا
الإجراء مؤقت ويشمل الاتجاهين.. محافظات عدة بمكة تشهد هطولات متفرقة
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن إغلاق مؤقت لـ"طريق الهدا" احترازيًّا.
وأوضحت إمارة مكة أن الإغلاق سيكون في الاتجاهين؛ وذلك بسبب هطول الأمطار.
وكانت محافظات عدة بمكة المكرمة، قد شهدت صباح اليوم أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في الرؤية.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه في وقت سابق من حالة تستمر للخامسة مساء تشمل عدة محافظات.