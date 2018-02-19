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"الصحة": تسجيل 997 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1928 خلال الـ24 ساعة الماضية

بسبب الأمطار.. إمارة مكة تعلن إغلاق "طريق الهدا" بالطائف احترازيًّا

الإجراء مؤقت ويشمل الاتجاهين.. محافظات عدة بمكة تشهد هطولات متفرقة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن إغلاق مؤقت لـ"طريق الهدا" احترازيًّا.

وأوضحت إمارة مكة أن الإغلاق سيكون في الاتجاهين؛ وذلك بسبب هطول الأمطار.

وكانت محافظات عدة بمكة المكرمة، قد شهدت صباح اليوم أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في الرؤية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه في وقت سابق من حالة تستمر للخامسة مساء تشمل عدة محافظات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بسبب الأمطار.. إمارة مكة تعلن إغلاق "طريق الهدا" بالطائف احترازيًّا
سبق

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن إغلاق مؤقت لـ"طريق الهدا" احترازيًّا.

وأوضحت إمارة مكة أن الإغلاق سيكون في الاتجاهين؛ وذلك بسبب هطول الأمطار.

وكانت محافظات عدة بمكة المكرمة، قد شهدت صباح اليوم أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في الرؤية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه في وقت سابق من حالة تستمر للخامسة مساء تشمل عدة محافظات.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
02:14 PM
اخر تعديل
19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
02:32 PM

بسبب الأمطار.. إمارة مكة تعلن إغلاق "طريق الهدا" بالطائف احترازيًّا

الإجراء مؤقت ويشمل الاتجاهين.. محافظات عدة بمكة تشهد هطولات متفرقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن إغلاق مؤقت لـ"طريق الهدا" احترازيًّا.

وأوضحت إمارة مكة أن الإغلاق سيكون في الاتجاهين؛ وذلك بسبب هطول الأمطار.

وكانت محافظات عدة بمكة المكرمة، قد شهدت صباح اليوم أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في الرؤية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه في وقت سابق من حالة تستمر للخامسة مساء تشمل عدة محافظات.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,144
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,555
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,212
38 مليار ..

38 مليار ..

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15,165

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